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2024, Nef Yatırım Sohbetleri'nde masaya yatırılıyor!

EKONOMİ gazetesi ve NEF iş birliğinde düzenlenen NEF YATIRIM SOHBETLERİ'nin ilki 7 Aralık'ta Gaziantep'te gerçekleşecek. Duayen isimler üç oturumda 2024'e ilişkin beklentileri tartışacak...

Haber Merkezi
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2024, Nef Yatırım Sohbetleri'nde masaya yatırılıyor!
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Gerek Türkiye ekonomisi, gerekse küresel ekonomi açısından çok da kolay geçmeyeceği düşünülen 2024'te bizleri neler bekliyor?..

Usta kalemler ve alanında duayen isimler, NEF YATIRIM SOHBETLERİ'nde 2024'e projeksiyon tutacak.

EKONOMİ gazetesi ve NEF iş birliğinde 7 Aralık'ta Gaziantep'te gerçekleştirilecek toplantıda üç oturumla merak edilen sorular yanıt bulacak.

 1. Oturum  - 2024 Yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisini Neler Bekliyor? 

Dr. Şeref OğuzEkonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Fatih ÖzatayTOBB ETÜ Öğretim Üyesi ve Ekonomi Gazetesi Yazarı


 2. Oturum - Gayrimenkul Sektöründe Dönüşüm ve Yeni Trendler 

Erden TimurNef Yönetim Kurulu Başkanı

Vahap MunyarEkonomi Gazetesi Genel Koordinatörü


 3. Oturum - Şans Sohbetleri : Piyasalarda Gelişmeler ve Beklentiler

• Hakan GüldağEkonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı

• Ali AğaoğluFinans Danışmanı ve Yazar


Nef Yatırım Sohbetleri | Gaziantep programımızı 7 Aralık' Perşembe günü saat 14.30'da Youtube kanalımızdan canlı izleyebilirsiniz...

 