2024 Nobel ekonomi ödülü Daron Acemoğlu'na verildi

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel Anısına 2024 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü'nün “kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları nedeniyle” Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verilmesine karar verdi.

Türkiye'den Nobel ödülü alan üçüncü isim oldu

Daron Acemoğlu, Türkiye'den Nobel ödülü alan üçüncü isim oldu. Orhan Pamuk, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü almıştı. Nobel jürisi, Pamuk'un "kenti İstanbul'un melankolik ruhunu araştırma yolunda, kültürlerin çatışmaları ve birbirleriyle iç içe geçmesinde yeni semboller bulduğunu" belirtmişti.

Aziz Sancar, 2015 yılında "hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmasıyla Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştı. Sancar, ödülü ABD'li Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindahl ile birlikte kazanmıştı.

Nobel alan isimler 1,1 milyon dolar alacak

Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verilen ödül, kurumların refahı nasıl oluşturduğu ve etkilediğiyle ilgli çalışmalarından dolayı verildi. Nobel alan isimler ödül olarak 1,1 milyon dolar alacaklar.

Komite: Bir ülkenin refahı için toplumsal kurumların önemini ortaya koydular

Komiteden yapılan açıklamada, "Ekonomi bilimlerinde bu yılın ödül sahipleri, uluslar arasındaki refah farklılıklarını anlamamıza yardımcı oldular. Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson bir ülkenin refahı için toplumsal kurumların önemini ortaya koydular. Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ve halkı sömüren kurumların bulunduğu toplumlarda büyüme ya da daha iyiye doğru değişim gerçekleşmez. Ödül sahiplerinin araştırmaları bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor" ifadeleri kullanıldı.

2023 ödülünü Claudia Goldin kazanmıştı

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kadınların iş gücündeki yerine ilişkin çalışmalarından dolayı Harvard Üniversitesinde görevli Amerikalı Profesör Claudia Goldin kazanmıştı.

Daron Acemoğlu kimdir?

Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy’deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu.

İngiltere’nin York Üniversitesinde ise lisans eğitimini tamamladı. London School of Economist okulunda öğretmenlik yapan Daron Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı.

Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam ederken, 2000 yılında ekonomi profesörü unvanını aldı.

Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomisi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.