2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte ağır basan senaryo...

Yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağı, milyonlarca çalışan tarafından sorgulanıyor. 2024 asgari ücret zammı öncesinde, yeni zam tutarı için yapılacak ilk toplantı 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

İşçi, işveren ve hükümet kesimini bir arada barındıran Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında yeni asgari ücret zammı açıklanacak. Peki, 2024 asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte ağır basan senaryo…

Asgari ücrete zam senaryoları

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bugünkü yazısında asgari ücrete yüzde 50 ile 60 arasında bir zam gelebileceğini belirtti. Doğan, yüzde 55’in ağır basan bir senaryo olduğunu belirtti. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması halinde brüt 20 bin 121 liraya, net 17 bin 104 liraya çıkacak. İşverene maliyeti de yaklaşık 23.641 lira olacak.

Asgari ücrette yüzde 55 artış yapılırsa brüt 20 bin 791 liraya, net 17 bin 673 liraya çıkacak. Bu durumda işverene maliyeti ise yaklaşık 24 bin 428 lira olacak.

Asgari ücrette yüzde 60 artışa gidilirse brüt 21 bin 462 lira, neti ise 18 bin 248 lira olacak. İşverene maliyeti de 25 bin 218 lira olarak hesaplandı.