2024 Pasaport ücretleri ne kadar?

Pasaport ücreti yılda bir kere değerleme oranında değişiyor , 2024 yılında da değerleme oranında zam yapıldı . Yurt dışı seyahati yapacak olan fakat pasaport olmayan vatandaşlar , güncel pasaport ve harç ücretlerini merak ediyor. 2024 pasaport ücreti ne kadar , işte sürelerine göre pasaport ve harç ücretleri...

Pasaport ücreti

Seyahat etmek isteyen kişiler için pasaport ücreti önemli bir faktördür. Yılda bir kere pasaport ücretlerinde değerleme oranında zam yapılıyor.2024 yılında pasaport almak isteyenler için yapılan bu zamlar , pasaport süreleri için değişiklik göstermektedir.

Sürelerine göre pasaport ücretleri