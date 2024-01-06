2024 Umre tur fiyatları ne kadar ?
Umre tur fiyatları kalınacak gün , kalacağı yer , kaç kişilik odalarda kalacağı ve gideceği tura göre farklılık göstermektedir. 2024 umre tur fiyatları ne kadar işte o fiyatlar için detaylar...
Umre tur fiyatları kalınacak gün , kalacağı yer , kaç kişilik odalarda kalacağı ve gideceği tura göre farklılık göstermektedir. 2024 umre tur fiyatları..
2024 Umre turu ortalama fiyatları
8 günlük umre turu
2'li oda kişi başı = 1330 USD - 1360 USD arsında
3'li oda kişi başı = 1280 USD - 1310 USD arsında
4'li oda kişi başı = 1125 USD - 1260 USD arsında
14 günlük umre turu
2'li oda kişi başı = 1430 USD - 1460 USD arsında
3'li oda kişi başı = 1380 USD - 1410 USD arsında
4'li oda kişi başı = 1325 USD - 1360 USD arsında
20 günlük umre turu
2'li oda kişi başı = 1530 USD - 1560 USD arsında
3'li oda kişi başı = 1480 USD - 1510 USD arsında
4'li oda kişi başı = 1390 USD - 1460 USD arsında
Ramazan umresi
2'li oda kişi başı = 1900 USD - 1950 USD arsında
3'li oda kişi başı = 1775 USD - 1900 USD arsında
4'li oda kişi başı = 1700 USD - 1850 USD arsında