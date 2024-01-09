2024 Yakacak Yardımı nedir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma yardımlarından biri olan Yakacak Yardımı 18 yaş üstü bireyin başvurusu ile ihtiyaç sahiplerine yapılan kömür yardımıdır. Yakacak yardımı ile ilgili merak edilen detaylar...

Yakacak Yardımı nedir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.

Yakacak Yardımına kimler başvurabilir?

18 yaş üstü aile bireyler başvurabilir.

Yakacak Yardımından kimler faydalanabilir?

3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler veya sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler faydalanabilmektedir.

Yakacak Yardımı miktarı ne kadar?

Hanelere dağıtılacak kömür miktarı bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecektir.