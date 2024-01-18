2024 yılında asgari ücret desteğinin maliyeti 56.55 milyar lira

Canan SAKARYA

Asgari ücretin 17 bin 2 liraya çıkarılmasının ardından 2024 yılında günlük 23,33 lira aylık 700 lira olarak yeniden belirlenen asgari ücret işveren desteğinin yıllık maliyeti yaklaşık 56.55 milyar lira olarak hesaplandı.

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda istihdam paketinin görüşmelerine başlandı. Yasa teklifine SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek yüzde 5 ek artış ile 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemelerin önergeyle eklenmesi bekleniyor.

İstihdama ilişkin düzenlemeleri içeren torba teklifle kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olanların istihdamı kapsamında sağlanan prim desteği de 2025 yılı sonuna kadar uzatılıyor, sürenin 2026 tarihine kadar uzatılması konusunda ise Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Yapılan etki analizine göre, bu kapsamda özel sektör işverenlerine, sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamı oranında yani yüzde 20,5 oranında bir destek veriliyor. 2024 yılı için 4 bin 100 ile 30 bin 753 lira tutarında destek sağlanmakta. Teşvikten yüzde 55‘i kadın olmak üzere yıllık ortalama 650 bin kişi yararlanıyor. 2024, 2025 ve 2026 yıllarında düzenlemeden yıllık ortalama 650’şer bin sigortalının istihdamının sağlanması beklenirken, teşviğin öngörülen maliyeti 2024 yılı için 24,6 milyar TL, 2025 yılı için ise 32,7 milyar TL ve 2026 yılı için 37,6 milyar lira olarak hesaplandı.

Yasa teklifi ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanmada 600 gün olan prim şartı 450 gün indiriliyor. Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olunması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilecek. 2024 yılı için yıllık kısa çalışma ödeneği miktarının 100 milyon lira olarak tahmin edildiği dikkate alındığında, 2024 yılı için tahmini maliyet artışının 5,8 milyon lira olması bekleniyor.