2024 yılında otomotiv şirketleri arasında yatırımcısına en fazla Karsan kazandırdı

Otomotiv şirketlerinde geçen yıl yükseliş eğilimi öne çıkarken, şirketlerin yatırımları, projeleri, mali tabloları ve Türkiye'de otomotiv sektörünün aylık gelişmeleri hisse hareketlerinde etkisini gösterdi.

Verilere göre, 2024 yılında Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin 7'sinin hisse değeri arttı.

Karsan Otomotiv, yatırımcısına en fazla kazandıran şirket oldu

Geçen yıl Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında yüzde 42 artış gösteren Karsan Otomotiv, yatırımcısına en fazla kazandıran şirket oldu.

Şirket, Toyota Motor Europe ile "hidrojen teknolojisi" alanında işbirliğine imza attı. Başta Avrupa olmak üzere dünyada 23 ülkeye yayılmış 1100'ün üzerinde elektrikli aracıyla hizmet veren şirket, sektörde yeni nesil teknolojiyi temsil eden hidrojen yakıt hücreli (Fuel Cell) modellere yatırımını devam ettiriyor.

Romanya Sibiu Belediyesi ile toplam 30 araç 12 metre e-ATA ve 40 şarj istasyonuyla yaklaşık 16,3 milyon avro bedelli sözleşme imzalayan şirket, teslimatları bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor.

Geçen yıl "Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" olma vizyonuyla dünyada toplu ulaşımın dönüşümünde önemli rol oynayan Karsan, iş dünyasının önde gelen ödül programlarından Stevie Awards'ta 3 ayrı ödüle birden layık görüldü.

Şirketler proje ve yatırımlarına aralıksız sürdürdü

Otomotiv şirketleri arasında yüzde 41,2 değer kazanan Tümosan Motor ve Traktör, 2024 yılında en fazla kazandıran ikinci şirket olurken, bunu yüzde 33,2 artışla Ford Otosan, yüzde 16,7 kazançla TürkTraktör, yüzde 15,5 yükselişle Otokar izledi. Aynı dönemde Tofaş'ın hisseleri yüzde 5,3 ve Anadolu Isuzu'nun hisseleri yüzde 3,1 arttı.

Tümosan Motor ve Traktör, geçen yıl Kuveyt Türk'le tarımsal yatırım ve üretim alanında işbirliğine imza atmıştı. Ford Otosan da eylül ayında ağır ticari araç markası Ford Trucks, otonom sürüşe olanak sağlayacak Seviye-4 Otoyol Pilotu fonksiyonuna sahip kamyonunu test sürüşüne çıkarmıştı.

TürkTraktör ise geçen yılın başında küresel endeks ve veri sağlayıcısı FTSE Russell tarafından güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim performansı gösteren şirketlerin ölçümlendiği FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne girmeye hak kazanmıştı.

Otokar da yurt dışındaki işbirlikleri ve projelerle öne çıktı. Satışlarının yüzde 70'inden fazlası ihracat olan şirket, Romanya'nın ihtiyaçlarına yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık Türkiye'nin en büyük kara aracı ihracatı sözleşmesini imzaladı.

Tofaş da Stellantis Grubu ile imzalanan anlaşması kapsamında toplam 232 milyon Euro yatırımla 2024-2032 yıllarında 1 milyon araç üretiminin hedeflendiğini bildirdi.

Geçen yıl yatırımcısına tek kaybettiren otomotiv şirketi ise hisseleri yüzde 12,1 değer kaybeden Doğuş Otomotiv oldu.

Ford Otosan, en yüksek piyasa değerine sahip

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket Ford Otosan, yılı 328 milyar 802 milyon 670 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Söz konusu dönemde Ford Otosan'ı 102 milyar 550 milyon lira ile Tofaş, 75 milyar 50 milyon 156,3 bin lira ile TürkTraktör, 58 milyar 140 milyon lira ile Otokar, 42 milyar 636 milyon lira ile Doğuş Otomotiv, 16 milyar 657 milyon 199 bin 999 lira ile Anadolu Isuzu, 13 milyar 616 milyon lira ile Tümosan Motor ve Traktör, 10 milyar 899 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.

Borsada işlem gören 8 otomotiv şirketinin Aralık 2023 ve Aralık 2024 kapanış fiyatı, değişimi ve piyasa değeri şöyle: