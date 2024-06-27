2024 yılının ilk yarısında en çok kazandıran yatırımın toprak olduğunu söyleyen uzmanlar, son 1 yıl içerisinde toprak yatırımlarının bölgede yüzde yüzün üzerinde kazandırdığını belirtti. Özellikle yeni yapılan hızlı tren, köprü ve yolların geçtiği bölgelerdeki arsalar yoğun talep gördüklerini kaydetti.

2024 yılının ilk yarısında en çok kazandıran yatırım toprak oldu

Çeşitli projeler nedeniyle çok büyük yatırım yapılan bölgelerin çevresinin rahatla tercih edilebileceğini ifade eden Yatırım Uzmanı Ferhat Ruşen Buhur, “2024 yılının ilk yarısında en çok kazandıran yatırım toprak oldu, son 1 yıl içerisinde toprak yatırımları yüzde yüzün üzerinde kazandırdı. Yeni yapılan köprü güzergahları, hızlı tren hatları, bölgeler ve etrafında rahatlıkla yatırım düşünülebilir. Ev alamayanlar için toprak önemli bir yatırım aracı. Yatırım yapamayan insanların tek yatırım yapabileceği argüman şu anda toprak. Bir ev size 2 ya da 3’üncü evi alamayabilir ama aldığınız bir toprak yatırımı size rahatlıkla bir ve fazlasıyla evleri kazandırabilir” dedi.