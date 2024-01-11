2024 zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
Kamuda görevli milyonlarca memur, 2024 yılı zamlı memur maaşlarını merakla bekliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile memur maaşlarına yapılan zam oranı da belli oldu. Peki 2024 zamlı memur maaşları ne kadar? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte o merak edilen konuların detayları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte 2024 memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. 2024 memur zam oranı yüzde 49,25 oldu. Peki 2024 zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte 2024 zamlı memur maaşları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonu açıklaması ile birlikte memur maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar. 2024 yılının ilk 6 ayında memurların alacağı zamlı maaşlar 15 Ocak'ta yatacak.
2024 zamlı memur maaşları
Öğretmen: 39.781 TL
Uzman öğretmen: 44.085 TL
Polis: 44.292 TL
Uzman doktor: 82.026 TL
Hemşire: 40.179 TL
Avukat: 47.823 TL
Mühendis: 50.869 TL
Teknisyen: 35.490 TL
Vaiz: 41.582 TL
Profesör: 72.422 TL
Araştırma görevlisi: 48.003 TL
Şube Müdürü: 49.867 TL