Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte 2024 memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. 2024 memur zam oranı yüzde 49,25 oldu. Peki 2024 zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte 2024 zamlı memur maaşları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonu açıklaması ile birlikte memur maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar. 2024 yılının ilk 6 ayında memurların alacağı zamlı maaşlar 15 Ocak'ta yatacak.

2024 zamlı memur maaşları

Öğretmen: 39.781 TL

Uzman öğretmen: 44.085 TL

Polis: 44.292 TL

Uzman doktor: 82.026 TL

Hemşire: 40.179 TL

Avukat: 47.823 TL

Mühendis: 50.869 TL

Teknisyen: 35.490 TL

Vaiz: 41.582 TL

Profesör: 72.422 TL

Araştırma görevlisi: 48.003 TL

Şube Müdürü: 49.867 TL