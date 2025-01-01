2024’te demiryollarında 279.4 milyon yolcu taşındı

ANKARA (EKONOMİ)

TCDD Taşımacılık tarafından 2024 yılında taşınan yolcu sayısına ilişkin istatistikleri değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistem projelerinden 279 milyon 426 bin 382 vatandaşın yararlandığını bildirdi.

Bölgesel ve anahat trenlerini 10 milyon 721 bin 613 yolcunun kullandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, kent içi raylı sistemleri kullananların sayısının 256 milyon 241 bin kişi olduğunu aktardı.

İstanbul’da Marmaray , Gebze-Halkalı hattında 218 milyon 886 bin yolcunun taşındığını vurgulayan Uraloğlu, “Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı’nı 3 milyon 159 bin 496, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’nı da 9 milyon 659 bin 688 vatandaşımız kullandı. Halkalı-Bahçeşehir Hattı ile beraber İstanbul’daki hatlarımızı 231 milyon 808 bin 773 kişi kullandı” dedi.

Başkentray’da 24 milyon 432 bin yolcuya hizmet verildiğini ifade eden Abdülkadir Uraloğlu, yaptırdıkları ankette yolcuların yüzde 88.2’sinin YHT’lerden memnun olduğu sonucuna ulaştıklarını, yüzde 93.9’unun ise YHT ile seyahati tavsiye ettiğini anlattı.