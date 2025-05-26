2024’te tütün tüketimi rekor kırdı: Vergi gelirleri ise hedefleri aştı

Türkiye'de tütün kullanımı, toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluştururken, aynı zamanda devlet bütçesi için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiş durumda.

2024 yılında tüketilen 150,4 milyar adet sigara ile rekor seviyeye ulaşıldı. Uzmanlar, bu rakamların tütünle mücadelede uygulanan politikaların etkisiz kaldığını ortaya koyduğunu vurguluyor.

Bu yüksek tüketim düzeyi, doğrudan vergi gelirlerine de yansıyor ve maliyenin kasasına önemli miktarda kaynak sağlıyor.

Türkiye'de her üç kişiden biri sigara kullanıcısı

Nefes'in haberine göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç'ın Tarım Bakanlığı Tütün Alkol Piyasa Daire Başkanlığı'ndan aktardığı bilgilere göre, 15 yaş üstü nüfusta Türkiye'de her üç kişiden birisinin sigara kullanıcısı.

2024 yılında kayıtlara göre 150,4 milyar tane sigara tüketilirken bu rakam Türkiye tarihinde bir rekor anlamına geliyor.

Kılınç'a göre, "Hiç bu kadar fazla tütün tüketilmemişti. Bu da tütün kontrolü ile ilgili yapılan işlerin maalesef hiçbir işe yaramadığını ya da bu uygulamaların olması gereken şekilde uygulanmadığını gösteren başka bir işaret."

Yoğun tütün kullanımı devletin vergi gelirlerine de yansıdı

Öte yandan tütün ve tütün mamulleri ile mücadele için pek çok kampanya yürütülse de yoğun kullanım devletin vergi gelirlerine de yansıyor.

Geçtiğimiz yıl devlet tütün mamülleri kaleminden 309,3 milyar liralık özel tüketim vergisi (ÖTV) geliri etmiş, bu rakamla 251,3 milyar liralık hedefi fazlasıyla aşmıştı. 2023'te ise tütünden elde edilen ÖTV geliri 176,6 milyar lira seviyesindeydi.

2025'e gelindiğinde ise yılın ilk 4 ayında tütün ve sigaradan 123,2 milyar TL ÖTV geliri sağlandı. 2025 yılı için tütün ürünlerinden elde edilmesi planlanan ÖTV geliri ise 455,7 milyar lira seviyesinde.