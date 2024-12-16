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2024'ün ilk 11 ayında Türkiye’de saniyede 270 bin lira vergi ödendi

2024 yılının ilk 11 ayında Türkiye'deki vergi ödemeleriyle ilgili detaylar açıklandı. Buna göre, vatandaşlar saniyede 270 bin lira vergi ödedi. Toplamda ise ödenen vergi tutarı 7 trilyon 793 milyar 285 milyon 845 bin liraya ulaştı.

Haber Merkezi
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2024'ün ilk 11 ayında Türkiye’de saniyede 270 bin lira vergi ödendi
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Türkiye'deki ekonomik krizin devam etmesiyle vergi yükü de artıyor. 2024 yılının ilk 11 ayında Türkiye'de ödenen toplam vergi tutarı 7 trilyon 793 milyar 285 milyon 845 bin liraya ulaştı. Bu rakam, saniyede 270 bin 60 lira, dakikada 16 milyon 203 bin 605 lira ve saatte 972 milyon 216 bin 298 lira olarak hesaplanıyor.

Günlük vergi ödemesi 23 milyar 333 milyon 191 bin

Günlük vergi ödemesi ise 23 milyar 333 milyon 191 bin 153 liraya ulaştı. Aylık bazda değerlendirildiğinde ise Türkiye'de 779 milyar 328 milyon 584 bin 500 lira vergi ödendiği kaydedildi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün açıkladığı veriler şu şekilde:

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