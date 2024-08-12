2024’ün ilk yedi ayında Kapadokya 74 bin 527 yolcuya hizmet verdi

Kapadokya Havalimanı Temmuz ayında 74 Bin 527 yolcuya hizmet verdi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI) Genel Müdürlüğü, Kapadokya Havalimanı'nın 2024 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Toplam 74.527 yolcuya hizmet verildi

Kapadokya Havalimanı'nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 74.120, dış hat yolcu trafiği 407 oldu. Böylece temmuzda toplam 74.527 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında Kapadokya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1.726, dış hatlarda 20 olmak üzere toplamda 1.746'ya ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise temmuz ayında toplamda 822 ton oldu.

7 aylık (ocak-temmuz) dönemde ise Kapadokya Havalimanı'nda yolcu trafiği 398.187, uçak trafiği 8.964, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4.022 ton olarak gerçekleşti