  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. 2024’ün ilk yedi ayında Kapadokya 74 bin 527 yolcuya hizmet verdi
Takip Et

2024’ün ilk yedi ayında Kapadokya 74 bin 527 yolcuya hizmet verdi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI) Genel Müdürlüğü, Kapadokya Havalimanı'nın 2024 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında Kapadokya Havalimanı'nda toplam 74.527 yolcuya hizmet verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2024’ün ilk yedi ayında Kapadokya 74 bin 527 yolcuya hizmet verdi
Takip Et

Kapadokya Havalimanı Temmuz ayında 74 Bin 527 yolcuya hizmet verdi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI) Genel Müdürlüğü, Kapadokya Havalimanı'nın 2024 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Toplam 74.527 yolcuya hizmet verildi

Kapadokya Havalimanı'nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 74.120, dış hat yolcu trafiği 407 oldu. Böylece temmuzda toplam 74.527 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında Kapadokya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1.726, dış hatlarda 20 olmak üzere toplamda 1.746'ya ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise temmuz ayında toplamda 822 ton oldu.

7 aylık (ocak-temmuz) dönemde ise Kapadokya Havalimanı'nda yolcu trafiği 398.187, uçak trafiği 8.964, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4.022 ton olarak gerçekleşti

Tüyap’tan Paris’teki Interclima Fuarı’na Milli Katılım OrganizasyonuTüyap’tan Paris’teki Interclima Fuarı’na Milli Katılım OrganizasyonuFuarcılık

 

Dicle Elektrik, aydınlatma ve trafo arızalarını yapay zeka kullanarak tespit etmeye başladıDicle Elektrik, aydınlatma ve trafo arızalarını yapay zeka kullanarak tespit etmeye başladıEnerji

 

Ekonomi
TÜSEDAD'tan çiğ süt için dev zam talebi!
Süte dev zam talebi!
Ticaret Bakanlığı ve YÖK'ten ihracatçılara eğitim desteği
Ticaret Bakanlığı ve YÖK'ten ihracatçılara eğitim desteği
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 45 milyar 50 milyon liralık teklif geldi
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 45 milyar 50 milyon liralık teklif geldi
Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerinin süresini uzattı
Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerinin süresini uzattı
Mahfi Eğilmez duyurdu: Ekonomi stagflasyona gidiyor
"EKONOMİ STAGFLASYONA GİDİYOR"
Erken hasat kuru üzümde verim kaybına neden oluyor
Erken hasat kuru üzümde verim kaybına neden oluyor