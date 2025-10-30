2025 emekli banka promosyonu ne kadar? Bankalar kesenin ağzını açtı! Garanti, QNB, İş Bankası promosyon kaç TL?
2025 emekli banka promosyonu ne kadar? Faiz getirili hesapların yoğun ilgi gördüğü süreçte bankalar da emekli vatandaşların maaşlarını kullanabilmek için kesenin ağzını açtı. Birçok banka hediye puanlarla birlikte 20.000 TL’leri aşan promosyonlar ödüyor. Peki Garanti, QNB, İş Bankası promosyon kaç TL?
2025 emekli banka promosyonu ne kadar? Garanti, QNB, İş Bankası promosyon kaç TL? Türkiye’deki on milyonlarca emekli vatandaş hangi bankayı tercih edeceği konusunda tereddüt yaşıyor. Bankaların cazip promosyon kampanyaları büyük rekabet sağlıyor. Aklı karışan emekliler ise tercih konusunda da sorun yaşıyor.
2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NE KADAR?
2025 güncel emekli promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişiyor. Birçok bankanın promosyon ödemesi 20 bin TL’yi aşmış durumda. Emekli maaşını 2 ya da 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı tercih eden vatandaşlar 20 bin lira tutarında promosyon alabiliyor. Net rakamlar için bankanızla görüşmelisiniz.
GARANTİ, QNB, İŞ BANKASI PROMOSYON KAÇ TL?
Bankaların promosyon tutarları maaş aralığı, kampanya koşulları ve bankanın o dönemde sunduğu tekliflere göre değişiyor. Şu an itibarıyla haberimizde yer verilen 3 bankanın promosyon teklifleri şöyle:
- Garanti BBVA: 10.000 TL’ye kadar maaş alan emeklilere 6.250 TL, 10.000-15.000 TL maaş alana 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arası maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon verilmesi şeklinde bir teklif açıklandı.
- QNB: Emekli maaşını QNB’ye taşıyanlara maaş tutarına bağlı olarak 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı olduğu belirtiliyor.
- İş Bankası: SGK emeklilerine özel olarak, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan veya hali hazırda maaşını buradan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı var.