2025 emekli banka promosyonu ne kadar? Bankalar kesenin ağzını açtı! Garanti, QNB, İş Bankası promosyon kaç TL?

2025 emekli banka promosyonu ne kadar? Garanti, QNB, İş Bankası promosyon kaç TL? Türkiye’deki on milyonlarca emekli vatandaş hangi bankayı tercih edeceği konusunda tereddüt yaşıyor. Bankaların cazip promosyon kampanyaları büyük rekabet sağlıyor. Aklı karışan emekliler ise tercih konusunda da sorun yaşıyor.

2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

2025 güncel emekli promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişiyor. Birçok bankanın promosyon ödemesi 20 bin TL’yi aşmış durumda. Emekli maaşını 2 ya da 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı tercih eden vatandaşlar 20 bin lira tutarında promosyon alabiliyor. Net rakamlar için bankanızla görüşmelisiniz.

GARANTİ, QNB, İŞ BANKASI PROMOSYON KAÇ TL?

Bankaların promosyon tutarları maaş aralığı, kampanya koşulları ve bankanın o dönemde sunduğu tekliflere göre değişiyor. Şu an itibarıyla haberimizde yer verilen 3 bankanın promosyon teklifleri şöyle: