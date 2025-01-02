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2025 fındık fiyatları belli oldu

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hazam Bölük, fındık fiyatının 2025 yılına 125 liradan başladığını söyledi.

Haber Merkezi
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2025 fındık fiyatları belli oldu
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Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hazam Bölük, 2024 yılı ağustos ayında sezona 120 liradan başlayan fındığın yılı 125 liradan kapattığını belirtti.

Yeni yılda da değişiklik göstermedi

"Geçen yıl pazarda fiyat uzun süre 125 lira seviyesindeydi. 2024 yılı da bu rakamdan kapandı. Pazarda fındık fiyatı yeni yılda da değişiklik göstermeyerek 125 liradan başladı."

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