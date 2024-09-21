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2025 için elektrik iletim ek ücreti belirlendi

EPDK, 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücretini, TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirledi.

Haber Merkezi
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2025 için elektrik iletim ek ücreti belirlendi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ın (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

EPDK'nin söz konusu kararı, 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

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