2025 MTV oranları belli oldu: Sıfır otoda en düşük vergi 5 bin 804 lira!

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ekim 2024 enflasyon verisinin ardından belli olan yeniden değerleme oranında (YDO) esas veri yüzde 43,93 olarak açıklamasının ardından olası Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da belli oldu.

Cumhurbaşkanının diğer vergi ve harçlara ilişkin artırma ve azaltma yetki sınırı, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde farklı olarak uygulanıyor. Bu vergide artırma yetkisi yüzde 50 iken, Cumhurbaşkanı MTV artış oranını Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 20’sinden az belirleyemiyor.

Başka bir ifade ile artış oranında yüzde 80’e kadar indirim yapma yetkisi bulunuyor. Buna göre Cumhurbaşkanı’nın yetkisi çerçevesinde 2025 yılında MTV artış oranı en düşük yüzde 8.78 en yüksek 65.89 olarak belirleyebilecek.

En düşük sıfır oto vergisi 5 bin 804 lira oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde 1Ocak 2018’den sonra tescil edilen araçlar için değerine göre 3 farklı kademede vergilendirme yapılıyor. Tescili bundan önce yapılanlarda ise tek kademeli vergi alınıyor.

Cumhurbaşkanı MTV’de değişiklik yetkisini kullanmazsa, değeri 260 bin lirayı aşmayan 1-3 yaş arasında 1300 cm3 altındaki araçların vergisi 499 lira ile 5 bin 804 lira arasında değişecek. Bu kategoride en bir sıfır aracın vergisi 5 bin 804 lira olacak.

Türkiye’de en çok kullanılan 1301-1600 cm3 arası araçların vergisi 994 lira ile 10 bin 113 lira arasında değişecek. Silindir hacmi bu aralıkta olan araçlarda en düşük MTV ise 10 bin 113 lira olarak belirlendi.