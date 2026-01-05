2025 tahmini tutmuştu: Hakan Kara 2026 enflasyon öngörüsünü açıkladı

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara 2025 yılının son enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Enflasyonu neredeyse birebir bildi

2025 yılının başında yıl sonu enflasyonuna ilişkin olasılık temelli bir tahminde bulunan Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyonun yüzde 60 ihtimalle yüzde 28,8, yüzde 30 ihtimalle yüzde 38 ve yüzde 10 ihtimalle yüzde 21 seviyesinde gerçekleşebileceğini öngörmüştü. Kara, bu senaryoların ağırlıklı ortalamasının yüzde 30,8’e karşılık geldiğini ifade ederken, açıklanan yüzde 30,9’luk enflasyon oranıyla tahminini neredeyse birebir tutturmuş oldu.

Hakan Kara'nın paylaşımı şu şekilde;

"Geçen yıl başında verdiğim enflasyon tahmininde enflasyonun %60 olasılıkla %28,8, %30 olasılıkla %38 ve %10 olasılıkla merkez bankasının tahmin ettiği gibi %21 olarak gerçekleşeceğini öngörmüştüm.



Tahminimin ağırlıklı ortalaması 30,8 idi

Gerçekleşme %30,9 oldu Fena değil."

Hakan Kara, bir diğer paylaşımında da "Medyan enflasyon eğilimlerine göre 2026 yılı sonunda TÜFE enflasyonu %25 civarına düşebilir gibi görünüyor" yorumunda bulundu.

Medyan enflasyon eğilimlerine göre 2026 yılı sonunda TÜFE enflasyonu %25 civarına düşebilir gibi görünüyor. pic.twitter.com/OaYquyQrkw — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 5, 2026

Kara, medyan enflasyon için gelecekteki enflasyonu en iyi tahmin eden değişken değerlendirmesinde bulundu. "Ancak ortalamada TÜFE’nin 2-3 puan altında seyrettiği için gelecek dönem TÜFE enflasyonu tahmini yaparken yıl sonu medyan eğilimi üzerine birkaç puan eklemek gerekiyor" diyen Kara, "%25 rakamına bu şekilde ulaştım" ifadelerini kullandı.