  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. 2025 tarım işçisi yevmiyeleri belli oldu
Takip Et

2025 tarım işçisi yevmiyeleri belli oldu

Adana, Mersin ve Hatay'da 2025 yılının tarım işçisi yevmiyeleri elci payı dahil 1000 TL olarak belirlendiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2025 tarım işçisi yevmiyeleri belli oldu
Takip Et

Adana, Mersin ve Hatay'da faaliyet gösteren tarım işçisi ve işveren temsilcileri bir araya gelerek 2025 yılı günlük yevmiye fiyatlarını belirledi.

Günlük yevmiyeler belirlendi

Yapılan görüşmeler sonucunda asgari ücretin 26 bin 5 TL olarak belirlendiği hatırlatılarak, günlük yevmiye fiyatlarının da buna göre elci payı dahil 1000 TL olarak belirlendi. Günlük yevmiye fiyatının yüzde 10'u elçi tarafından alınmasıyla işçinin eline 909 TL geçeceği ifade edildi. Bu fiyatların 2026 yılının başlangıcına kadar geçerli olacağı da kaydedildi.

 İşçiler günlük 8 saat çalışacak

Öte yandan budama işçisi yevmiyesi de bin 100 TL olarak belirlendi. Öte yandan işçilerin günlük 8 saat çalışacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerine teftiş başlattıSağlık Bakanlığı, kamu hastanelerine teftiş başlattıGündem
DeepSeek hangi panikle çöküşü tetikledi?DeepSeek hangi panikle çöküşü tetikledi?Teknoloji
Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yemek ihalesi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yemek ihalesi açıklaması
Evlilik kredisi beyaz eşya satışlarını artırdı
Evlilik kredisi beyaz eşya satışlarını artırdı
14 asansör firmasına 419 bin TL rekabet cezası kesildi
14 asansör firmasına 419 bin TL rekabet cezası kesildi
Torbalı, ihracatta 65 ili geride bıraktı
Torbalı, ihracatta 65 ili geride bıraktı
"Beyaz altın" toprakla buluştu! Hedef 30 bin ton rekolte
"Beyaz altın" toprakla buluştu! Hedef 30 bin ton rekolte
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü