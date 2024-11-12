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2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Haber Merkezi
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2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
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Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sunumuyla başladı

Komisyonda Ticaret Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumu ile Rekabet Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da ele alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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