2025 yılı piyasa yapıcılığı kriterlerinde düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Piyasa Yapıcılığı Sistemi'nin uygulama usul ve esaslarını belirleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gelecek yıl için güncellendi. Bu kapsamda, 2025 yılında sisteme dahil olmak isteyen bankaların 20 Aralık 2024'e kadar Bakanlığa yazılı başvurması gerekiyor.

Piyasa yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna sunulmuş olan en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12’nin altında olmaması gerekiyor.

Üçer aylık piyasa yapıcılığı dönemleri kapsamında başvuru yapmak isteyen bankaların kriter değerlendirme dönemlerinde, birincil piyasada gerçekleştirilen DİBS ihraçlarından yapılan alım tutarının 15 milyar TL’nin altında olmaması, borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasındaki DİBS kesin alım satım işlemleri (kendinden kendine işlemler hariç) ile Borsa İstanbul’a tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarın 40 milyar TL’nin altında olmaması şartı bulunuyor.

2025 yılı Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi’ne göre hak ve yükümlülükler değerlendirilirken piyasa yapıcı bankaların 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği konsolide olmayan bilançoları esas alınarak 2025 yılında geçerli olmak üzere Bakanlığımızca belirlenen alt ve üst aktif büyüklüklere göre söz konusu bankalar 4 gruba şöyle ayrıldı:

"Birinci grup bankalar, aktif büyüklükleri 2,5 trilyon TL’nin üzerindeki bankaları, ikinci grup bankalar, aktif büyüklükleri 1,5 trilyon TL ve 2,5 trilyon TL arasındaki bankaları, üçüncü grup bankalar, aktif büyüklükleri 750 milyar TL ve 1,5 trilyon TL arasındaki bankaları, dördüncü grup bankalar ise aktif büyüklükleri 750 milyar TL’nin altındaki bankaları ifade etmektedir"