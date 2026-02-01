2025 yılı turizm geliri 65 milyar 231 milyon dolar

Türkiye, 2025 yılında turizmde en yüksek gelir rakamına ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2025 yılı turizm gelirini 65 milyar 231 milyon dolar olarak açıklarken, 2026 yılında 68 milyar dolar gelir hedeflendiğini duyurdu. Ersoy, konuşmasında Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 64 milyon ziyaretçi ağırladını söyledi. Ziyaretçi sayısı 2024'te 62 milyon 270 bin idi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, rakamların Türkiye’nin artık turizmde küresel bir oyuncu haline geldiğinin açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin yan deniz-kum turizminin ötesine geçtiğini belirten Ersoy; kültür ve inanç turizmi, doğa ve ekoturizm, arkeoloji, sağlık ve termal, gastronomi, kongre-fuar, kruvaziyer ve kış turizmi gibi birçok alanda çeşitliliğin katlanarak arttığını ifade etti.

“Geleceğe Miras” ve Tanıtım Hamlesi

Bakan Ersoy, “Geleceğe Miras” vizyonu ve Gece Müzeciliği uygulamalarının dünyada yalnızca sayılı ülkelerin başarabildiği işler arasında yer aldığını, Türkiye’nin ise bu alanda en başarılı örneklerden biri haline geldiğini söyledi. Tanıtım stratejisinde kullanılan “mini dizi” modelinin de küresel ölçekte büyük başarı yakaladığını belirten Ersoy, “An Istanbul Story”, dizisinin tek bir bölümü 32 milyon izlenmeye ulaştığı, en düşük izlenen içerik bile 10 milyon görüntülenme aldı“ dedi.

Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin artık krizleri yönetme konusunda güçlü bir refleks ve ciddi bir tecrübe kazandığını ifade ederek, “Geçen yıl deprem etkisi (23 Nisan İstanbul) , küresel ısınma sonucu mevsim kayması, 24 Nisan Hindistan- Pakistan, 13-23 Haziran İran- İsrail bölgesel savaşları ziyaretçi sayısını olumsuz etkiledi. Rezervasyonlarda yüzde 20 civarında bir iptal oldu. Ancak ağustos ayından sonra bir toparlanma görüldü” dedi.

En çok turist Rusya’dan, kişi başı gelir artış kaydetti

Türkiye’ye 2025 yılında en çok ziyaretçi gönderen ilk üç ülke 6,90 milyon ile Rusya Federasyonu, 6,75 milyon ile Almanya, 4,27 milyon ile Birleşik Krallık oldu. Kişi başı gecelik ortalama harcama ise 2025 yılında tüm ziyaretçiler için 100 dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam 2024’te 96,5 dolar, 2017’de de 73,8 dolardı. Sunumdaki ayrıntılı dağılıma göre; yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması 114 dolar, yurt dışı yerleşik vatandaşların kişi başı gecelik harcaması 64,4 dolar, tüm ziyaretçiler ortalaması ise 100 dolar oldu.