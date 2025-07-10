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2025 Yılı YOİKK Eylem Planı yayımlandı

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan 2025 Yılı YOİKK Eylem Planı yayımlandı. 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program’la uyumlu hazırlanan planda, 39 eyleme yer verildi.

Haber Merkezi
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2025 Yılı YOİKK Eylem Planı yayımlandı
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ANKARA (EKONOMİ)

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı yayınlandı. 2025 Yılı YOİKK Eylem Planı toplam 39 eylemden oluşuyor.   

Yapılan açıklamada,  toplam 57 eylemin yer aldığı 2024 yılı Eylem Planında 37 eylemin başarıyla tamamlandığı  kalan eylemlerden 17’sinde ise yüzde 60’ın üzerinde bir tamamlanma oranı sağlandığı belirtildi. Bu süreçte; Sanayide Dönüşüm, Yeşil Enerji ve İklim, Dijital Ekonomi Düzenlemeleri, Lojistik ve İletişim Altyapısı, Teknogirişim Ekosistemi, Nitelikli İş Gücü ile Yatırım Kolaylığı ve Öngörülebilirliği eksenlerinde yatırım ortamını doğrudan etkileyen somut adımların  hayata geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, “2024 yılında elde edilen çıktılar ve reform sürecinde kaydedilen ilerlemeler de dikkate alınarak şekillendirilen 2025 Yılı YOİKK Eylem Planı ise; 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve “Türkiye Yüzyılı” vizyonu başta olmak üzere üst politika ve strateji belgeleriyle uyum gözetilerek ve özel sektörün yatırım ortamına ilişkin talep ve ihtiyaçları esas alınarak oluşturulmuştur. 10 Temmuz 2025 tarihinde www.yoikk.gov.tr adresinde yayımlanarak yürürlüğe alınan Eylem Planı toplam 39 eylemden oluşmaktadır” denildi.

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