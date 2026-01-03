2025 yılında dış ticaret açığı yüzde 12,1 arttı

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, aralık ayında ve 2025’te Türkiye'nin dış ticaretinde güçlü büyüme kaydedildi.

2025 yılı aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 12,8 oranında artışla 26 milyar 411 milyon dolar, ithalat yüzde 11,2 oranında artışla 35 milyar 826 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi, yüzde 11,9 oranında artarak 62 milyar 237 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen ay dış ticaret açığı, yüzde 6,9'luk yükselişle 9,42 milyar dolar olarak kaydedildi.

2025 yılının tamamında ise, ihracat yüzde 4,5 oranında artışla 273 milyar 434 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 oranında artışla 365 milyar 524 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025’te dış ticaret açığı, yüzde 12’lik artışla 92,09 milyar dolar olarak kaydedildi. Dış ticaret hacmi, yüzde 5,5 oranında artarak 638 milyar 9588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,0 puan artarak yüzde 73,7 olurken, enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,6 puan azalarak yüzde 85,2 olarak ve enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,6 puan azalarak yüzde 90,1 olarak gerçekleşti.

En çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler

Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 760 milyon dolar), ABD (1 milyar 564 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 505 milyon dolar) oldu. Aralık ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 44,4 oldu.

Aralık ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla Çin (4 milyar 648 milyon dolar), Rusya (3 milyar 725 milyon dolar) ve Almanya (3 milyar 26 milyon dolar) oldu. Aralık ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,1 oldu.

Aralık ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre, en çok ihracat 11 milyar 772 milyon dolarla (yüzde 6,4 artış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 8 milyar 498 milyon dolarla (yüzde 1,3 artış) “Tüketim Malları” ve 4 milyar 663 milyon dolarla (yüzde 33,9 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.

Aralık ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre, en çok ithalat 23 milyar 493 milyon dolarla (yüzde 6,3 artış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 6 milyar 406 milyon dolarla (yüzde 38,6 artış) “Yatırım (Sermaye)Malları” ve 5 milyar 791 milyon dolarla (yüzde 6,8 artış) “Tüketim Malları” grupları takip etti.