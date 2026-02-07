2025’in en büyük satış işlemi araç muayene istasyonları TURKA oldu

Grup, 2027-2047 döneminde TURKA markası altında yapacağı araç muayene işlemlerini 1,72 milyar dolara devraldı. 2025 yıl sonunda trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının 33 milyonun üzerine çıktığını söyleyen TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, “2025’te trafiğe eklenen araç sayısı 2 milyonun üzerine çıktı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 7’nin üzerinde arttı. Bu da trafikteki araçların güvenliğinin önemini gösteriyor. Araç muayene sisteminin sağlıklı ve verimli işlemesi, trafik kazalarının önlenmesinde hayati bir rol oynuyor; çünkü yola çıkan her aracın teknik olarak güvenli olması, binlerce hayatı doğrudan etkiliyor. Yeni nesil araç muayene vizyonumuzla 15 Ağustos 2027’de araç muayene sistemini devraldığımızda Türkiye genelindeki 249 istasyonumuzla oluşmuş araç muayene kültürünü daha da ileriye taşıyacağız” diyerek ihalenin kazanıldığı günden itibaren hızla bayilik sistemini oluşturarak altyapı çalışmalarına başladıklarını vurguladı.