2025’in ilk 10 ayında borç alarmı: 1 milyon 810 bin kişi takibe alındı

Ekonomik krizin derinleşmesi, yüksek faiz politikası ve reel gelirlerdeki gerilemeyle birlikte bireysel kredi sorunlarını artırdı.

2025 yılının Ocak–Ekim döneminde, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1 milyon 810 bine yükseldi. Bu artış, hanehalkı borçluluğunda riskin hızla büyüdüğünü ortaya koydu.

Yasal takibe düşen kişi sayısı rekor seviyeye çıktı

Nefes gazetesinin aktardığına göre; Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verileri, bu dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısının yüzde 17,2 oranında artışla 1 milyon 96 bin kişi olduğunu gözler önüne serdi.

Aynı dönemde bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 24,4 oranında artışla 1 milyon 381 bin kişiye yükseldi.

Takipteki alacaklar 261 milyar tl’ye çıktı

Bireysel kredi ve kredi Kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı, 2025 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 4 milyon 179 bin 933 olarak kayıtlara geçti.

Risk Merkezi verilerine göre, Ekim 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 142 artış ile 261 milyar TL oldu.