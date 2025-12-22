2025’in kaybedeni Borsa İstanbul

ŞEBNEM TURHAN

Yılın son 7.5 işlem gününe girdiğimiz bugün Borsa İstanbul BİST100 endeksi 11 bin puanın hafif üzerinde 2024 sonuna göre ise sadece yüzde 15,37 yükselişte. Bu 2025 sonu için yüzde 30,7 seviyesinde kapatması beklenen enflasyondan arındırıldığında yatırımcısının yüzde 11,73 reel kayıp yaşadığını gösteriyor.

BİST100 endeksi yatırımcısına reel olarak kaybettirdiği gibi hisse senedi yatırımcı sayısı da 2024 sonuna göre 410 bin geride. 2025’te altın, hisse senedi fonları hariç yatırım fonları da enflasyonu yenerek yatırımcısına reel getiri sağladı.

İBB operasyonu sert etkiledi

Borsa İstanbul BİST100 endeksi için 2024 sonunda 14 bin puan seviyesi yüzde 40’ın üzerinde bir getiri potansiyeli strateji raporlarında yer alıyordu. Merkez Bankası’nın da politika faizi indirim sürecinin başlamasıyla sabit getirili risksiz yatırım araçlarından borsaya kayış bekleniyordu. Yabancı yatırımcının da ilgisinin artması tahmin ediliyor böylece endekslerde getirinin artacağı planlanıyordu.

Mart ayının ortasına kadar hem politika faizinde indirimler sürdü hem borsa endekslerinde yükseliş sürdü ama 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun başlamasıyla borsadan kaçış başladı yabancı ise ilk terk eden oldu.

Yılın son aylarında yabancının da hafif hafif giriş sinyalleri ve yeniden başlayan halka arzlar borsa endekslerinde kıpırdanma yarattı. Bu yılsonu için beklenen yüzde 30,7 yıllık tüketici enflasyonu ile yapılan hesaplamalara göre BİS100 endeksi yılın başından bu yana TL bazlı yüzde 15,37 yükselip reel kayıp yaşattı, dolar bazlı BİST100 endeksinde düşüş ise yüzde 4,63 seviyesinde bulunuyor. Bazı endeksler ise tek tek hisselerin bu yıl içindeki muhteşem performansıyla reel getiriyle yatırımcısını memnun etti ama bu hisse ve endekslerdeki hareketi her yatırımcı yakalayamadı.

Tek tek hisseler endeksleri yükseltti

Bankacılık endeksi reel olarak yüzde 12, sanayi endeksi yüzde 16,86, ulaştırma endeksi yüzde 17,90, bilişim endeksi yüzde 19,46, ticaret endeksi yüzde 20,96, taş toprak endeksi yüzde 28,4, spor endeksi ise yüzde 47,11 reel kayıpla öne çıktı. Aracı kurumlar endeksi yüzde 142,4 reel getirisiyle dikkat çekerken bu yükselişte Tera Yatırım’ın bu yıl yüzde 4232,3 artışı etkili oldu.

Teknoloji endeksinde ise yüzde 48,13 reel getiri var bunun nedeni ise bu yıl yüzde 191,54 yükselişiyle dikkat çeken Aselsan hissesi. Madencilik endeksi yüzde 32,32 reel getiri sağladı, Türk Altın İşletmeleri’ndeki yüzde 86,89 artış bu yükselişin sebebi oldu. Halka arz endeksi de küçük yatırımcının küçük hisselere yönelik ilgisi ve bazı fonlarda halka arz hisselerinin yer almasıyla yüzde 32,03 reel getirisiyle öne çıktı. KOBİ endeksi yüzde 20,54, inşaat endeksi yüzde 17,98, holding endeksi yüzde 10,37, mali endeks yüzde 8,9, turizm yüzde 5,06, elektrik endeksi de yüzde 0,15 reel getirisiyle yatırımcısını memnun etti. Borsadaki tüm hisselerin yer aldığı BİST500 ise yüzde 4,43 ile reel kayıp yaşattı yatırımcısına.

33 endeksten 21’inde reel kayıp var

19 Aralık kapanış itibariyle 33 borsa endeksinden 21’i yatırımcısına reel olarak kaybettirirken sadece 12’si reel olarak kazandırmayı başardı. Borsa endeksleri kaybettirirken yatırımcı sayısı da 2024 sonuna göre azaldı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 2024 sonunda borsadaki yatırımcı sayısı 6.88 milyon iken bugün bu rakam 6.47’ye geriledi. Böylece 410 bin yatırımcı kaybı 1 yılda yaşanmış oldu.

Borsa yatırımcısı azalırken hisse senedi hariç yatırımcısına reel olarak kazandıran yatırım fonlarında yatırımcı sayısı artışı devam etti. TEFAS verilerine göre bu yıl kıymetli maden şemsiye fonları ortalama yüzde 90,68, serbest şemsiye fonları yüzde 68,82, katılım şemsiye fonları yüzde 54,1, para piyasası şemsiye fonları yüzde 53,85, fon sepeti şemsiye fonları yüzde 50,95, borçlanma araçları şemsiye fonları yüzde 44,59, karma şemsiye fonları yüzde 42,73, değişken şemsiye fonları yüzde 37,46 yükselişle enflasyonu yenmeyi başardı. Hisse senedi şemsiye fonlarında bu yıl ortalama getiri yüzde 20,83’te kaldı ve yüzde 30,7 seviyesinde beklenen yılsonu enflasyonuna yenik düştü.

Altında reel kazanç, döviz yatırımcısı geride

Altın fiyatları bu yıl yaşadığı yükselişle yatırımcısına reel getiri sağladı. Bu yıl gram altın fiyatları yüzde 100 yükselirken reel getirisi de yüzde 53’e dayandı. Altın fiyatlarında yeni yılda da hareketler bekleniyor ancak uzmanlar kıymetli madenlerin sert çıkışı kadar sert inişi de olabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Döviz kurları ise yüzde 30,7 seviyesinde olan yıllık enflasyonun altında bir yükselişle kapatacak bu yılı. Dolar/TL’de bu yılki yükseliş yüzde 21, Euro/TL’de ise yüzde 36,66, döviz sepetinde ise yüzde 29 seviyesinde. Bu da kurlarda reel bir getiri yaşanmadığını ortaya koydu. Yeni yılda uzmanların beklentisi yüzde 25 değerleme yaşanması döviz kurlarında. Bu da ortalama olarak dolar/TL’nin 2026 sonunda 51-54 seviyesinde, Euro/TL’nin ise 60,5-64 seviyesinde tamamlaması yönünde yoğunlaşıyor.

2026 beklentileri ılımlı sınırlı pozitif şekilleniyor

Yeni yıl için Merkez Bankası’nın politika faiz indirimlerinin devam etmesi, yabancının yeniden TL varlıklara girişinin beklenmesi umutları sınırlı da olsa artırıyor. Borsa İstanbul BİST100 endeksinde 2026 sonu için 14 bin puanın üzeri öngörülüyor, kıymetli madenlerde yükselişin devam etmesi tahmin ediliyor. 2026 için öne çıkması beklenen endeksleri ise bankacılık, sigorta ve perakende sektörleri olarak sıralanıyor.