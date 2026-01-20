2025’te konut ezber bozdu: Faizler yüksek, üretim arttı

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

2025 yılında konut satışları rekor kırdı. Tarihi zirvesine ulaşarak yıl boyunca Türkiye’de 1 milyon 688 bin 910 konut satıldı.

Konut satışlarında rekor, ikinci el konutlardaki el değişimi ve ipotekli olmayan satışlarla geldi.

Kredi faizleri ve ipotekli konut satışlarının payı

Faizlerdeki yüksek seyre karşın konut satışlarında 2024’e göre 2025’te ipotekli satışların payı bir miktar artsa da geçmiş yıllara göre düşük kalmaya devam etti.

Satış şekillerine göre konut satışlarında, diğer satışların payı, yıllık bazda konut kredisi faizlerine göre değişim gösterdi.

2013-2017 yıllarında kredili satışlar olan ipotekli konut satışları yüzde 35’e yakın oranda seyrederken, 2020’de de yeniden yüzde 38,2’ye çıktı.

Kredi faizlerinde 2018-2019’da oranların yüzde 17-19 seviyesine çıkmasıyla ipotekli satışların payı düştü. 2022’de konut kredisi faizlerinde yeniden yükseliş seyrinin görülmesiyle kredilerin satışlar içinde payı gerilese de konut satışlarındaki artışla diğer satışlarla fark açıldı.

Fark açıldı

Aylık bazda bakıldığındaysa kredi-ipotekli satış seyri daha net görüldü. 2013 yılı başlarında yüzde 9,78 olan konut kredisi faiz oranında ipotekli konutların satış payı, toplam satışlar içinde yüzde 41,8 olurken, 2018 Ekim’de konut kredisi faizlerinin yüzde 28,95’e çıkmasıyla ipotekli satışların payı yüzde 5,5’e geriledi.

Faizlerdeki gerilemeyle yeniden yükselen ipotekli satışlar, pandemi döneminde 2020 Temmuz’da faizlerin yeniden tek haneye gerilemesiyle yüzde 57’ye kadar çıktı.

2024’te yüzde 43’e yakın seyreden konut kredisi faizleriyle ipotekli konutların payı yüzde 10 seviyesinde oldu. 2025’te ortalama yüzde 40 seviyesine gerileyen konut kredisi faizleriyle ipotekli konut satışları yüzde 14 seviyesinde olsa da 2013-2020 dönemindeki yüzde 32 payın gerisinde kaldı.

Üretim artsa da sıfır konut satışları geriledi

Satış durumuna göre bakıldığında da 2013 yılından bu yana ikinci el konutlarda değişim satışların artmasında daha etkili oldu.

Konut satışlarında 2017-2018’de ikinci el ile sıfır konutların arasındaki fark az olurken, 2019’da açılmaya başlayan fark inşaat üretim endeksindeki bina inşaatındaki yükselişe karşın çok değişmedi.

Aylık bazda bakıldığında 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketleri sonrasında inşaat üretim endeksindeki artış net görülürken, bu üretimin sıfır konut satışlarına etki etmemesi deprem konutlarının etkisini de yansıttı.