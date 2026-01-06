2025’te konut fiyatları enflasyona takıldı: Konut fiyat artışı en düşük iller belli oldu

Türkiye’de 2025 yılına ilişkin enflasyon oranı yüzde 30,89 olarak duyurulurken, daire nitelikli konutlarda ortalama metrekare fiyat artışı yüzde 28,10 seviyesinde kaldı. Böylece konut fiyatlarındaki yıllık yükseliş, enflasyonun sınırlı da olsa gerisinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke genelinde konutların ortalama metrekare fiyatı 2025 itibarıyla 36 bin 282 TL’ye çıktı. Endeksa’nın yayımladığı veriler ise, bazı şehirlerde konut fiyat artışlarının TÜFE artışının belirgin şekilde altında seyrettiğini ortaya koydu.

Konut fiyatlarının en az arttığı iller şu şekilde;

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 2025 yılında konut piyasasında reel olarak değer kaybı yaşayan iller de belli oldu. Yıllık değer artışının en düşük olduğu şehirlerde fiyat artışları %7 ile %27 bandında kaldı. Konut fiyatlarının en az arttığı iller ve metrekare fiyatları şöyle sıralandı:

Kilis: 16.474 TL/m² (%7,55)

Hatay: 24.269 TL/m² (%18,38)

Burdur: 29.224 TL/m² (%18,45)

Hakkâri: 17.982 TL/m² (%21,48)

Osmaniye: 19.662 TL/m² (%21,68)

Amasya: 26.979 TL/m² (%22,19)

Malatya: 20.101 TL/m² (%23,33)

Artvin: 26.095 TL/m² (%24,84)

Kırklareli: 32.858 TL/m² (%24,92)

Erzincan: 28.011 TL/m² (%25,95)

Eskişehir: 30.638 TL/m² (%26,11)

Bilecik: 26.546 TL/m² (%26,25)

Kahramanmaraş: 23.875 TL/m² (%26,79)

Yozgat: 23.768 TL/m² (%27,03)

Bayburt: 23.907 TL/m² (%27,42)

Listenin ilk sırasında yer alan Kilis’te, yıllık konut değer artışı %7,55 ile en düşük seviyede gerçekleşti.

Konut fiyat artışlarının en düşük olduğu iller arasında büyükşehir statüsünde üç şehir bulunuyor

Konut fiyat artışlarının en sınırlı kaldığı iller incelendiğinde, Suriye sınırında bulunan Kilis ve Hatay öne çıktı. Bu illerdeki düşük artış oranları, sınır hattındaki konut talebindeki değişimle birlikte değerlendirildi. Konut fiyat artışlarının en düşük olduğu iller arasında büyükşehir statüsünde üç şehir bulunuyor. Bunlar Eskişehir, Malatya ve Kahramanmaraş olarak sıralandı. İstanbul ve Ankara arasında yer alan ve öğrenci nüfusuyla bilinen Eskişehir’de yıllık ortalama konut fiyat artışı %26,11 olarak kaydedildi. Listede Marmara Bölgesi’nden yalnızca Bilecik yer aldı. Bilecik’te konut metrekare fiyatları yıllık bazda %26,25 artış gösterdi.