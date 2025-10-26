2025’te tarımda zirai don hasarı: 23 milyar lira ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağcı, 2025 yılında sigortalı üretici ve yetiştiricilerden tüm tarım sigortası branşlarında 500 binden fazla hasar ihbarı aldıklarını açıkladı. Bağcı, “Yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda dosya işlemleri tamamlanan sigortalı üreticilerimize 27 milyar lira ödeme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Bağcı, tarım sigortasının sektörde risk yönetiminin en etkin yöntemlerinden biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'de devlet destekli sistem olan TARSİM'in, 2006'dan itibaren üreticilerin emeğini korumak üzere faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

"23 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştiriyoruz"

Kar amacı taşımayan ve tamamen gönüllülük esasına dayanan bu sistemde devlet prim desteği oranının yüzde 50 ile 70 arasında değiştiği bilgisini veren Bağcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl özellikle bitkisel üretimde meteorolojik afetler yoğun şekilde yaşandı. Şubatta Akdeniz, martta Ege bölgelerimizde, nisanda ise ülkemiz genelinde meydana gelen sıcaklık düşüşleri ile birlikte son yılların en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık. Zirai don afeti özelinde hasar dosya işlemleri tamamlanan üreticilerimize 23 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra haziran sonunda İç Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen dolu yağışları tarla ürünlerine zarar verdi. Aynı zamanda özellikle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerimizde görülen kuraklık hububat ürünlerinde etkili oldu. Bu yıl sadece kuraklık özelinde üreticilerimize 2 milyar lira hasar ödemesi yapıldı."

Bağcı, bu yıl yüksek sıcaklıklara bağlı olarak Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen yangınlarda İzmir, Manisa, Tekirdağ, Bilecik, Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da özellikle zeytin ve meyve ağaçları ile tahıl grubundan özellikle buğday ve arpanın zarar gördüğünü, aynı zamanda çeşitli bölgelerde vahşi hayvan saldırısı nedeniyle hasarların meydana geldiğini anlattı.

En çok hasar ihbarı aldığımız ürünler

Alınan hasar ihbarlarına ilişkin de bilgi veren Bağcı, "Bu yıl sigortalı üretici ve yetiştiricilerimizden tüm tarım sigortası branşlarında 500 binin üzerinde hasar ihbarı aldık. En çok hasar ihbarı aldığımız ürünlerin başında fındık, buğday, üzüm, ayçiçeği, kayısı, arpa, mısır, nohut, elma, ceviz, badem yer alırken, iller ise Manisa, Giresun, Ordu, Malatya, Balıkesir, Denizli ve Amasya oldu." ifadelerini kullandı.

Bağcı, eksperler tarafından yüzde 100 olarak belirlenen tam hasarlar için dosyaların tamamlandığını ve üreticilere tazminat ödemelerinin hemen gerçekleştirildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Diğer hasarlar için ürünlere göre değişen fenolojik dönemlerde yapılan ekspertiz çalışmaları sonucunda hasar dosyaları TARSİM Genel Müdürlüğündeki uzman arkadaşlarımız tarafından incelenerek tamamlanıyor ve üreticimizin kendi beyanıyla belirttiği hasat tarihine göre tazminat ödemeleri hızlıca yapılıyor. 2025'te tüm tarım sigortası branşlarında yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu dosya işlemleri tamamlanan sigortalı üreticilerimize 27 milyar lira ödeme gerçekleştirdik."

Tarım sigortaları açısından ekstrem bir yıl yaşadı

Bu yıl sistemin kuruluşundan bu yana en çok hasarın meydana geldiğini, buna bağlı olarak en fazla hasar ödemesi yapıldığını vurgulayan Bağcı, tarım sigortaları açısından ekstrem bir yıl yaşadığını söyledi. Bağcı, hayatın doğal akışında yer alan risklere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederek, tarımsal üretimin şansa bırakılmaması ve emeklerin mutlaka tarım sigortasıyla güvence altına alınması gerektiğini bildirdi.

Tarım sigortası yaptırılması aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkati çeken Bağcı, şunları kaydetti:

"2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, Türkiye genelinde 1 Eylül itibarıyla başladı. Bu sistem, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini resmi olarak kayıt altına alarak, devletin sunduğu çeşitli destekleme ve teşvik programlarından yararlanmalarını sağlıyor. Bu desteklemelerden birisi de TARSİM. Üreticilerimiz öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığımızın kayıt sistemlerine kayıt yaptırmalı ya da mevcut kayıtlarını güncellemeli. Tarım sigortası yaptırmaya karar verdiklerinde ise bitkisel ürün sigortası branşı özelinde ürünlere göre değişiklik gösteren son poliçe kabul tarihlerine dikkat etmeli. Söz konusu tarihlere 'www.tarsim.gov.tr' üzerinden kolaylıkla ulaşabilirler. Hayvan hayat ve sera konularında ise tarım sigortası poliçeleri her zaman düzenlenebiliyor ve böyle bir kriter söz konusu değil."