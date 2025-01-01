2025’te vatandaşın ödeyeceği vergiyi Ozan Bingöl hesapladı

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 2025 yılında kişi başına düşen vergi miktarını hesapladı.

Bingöl, hesaplamasında, “Hepinize iyi yıllar diliyorum. Moralinizi bozmak istemem ama 2025 yılının özeti şöyledir” diyerek bütçede ve OVP’deki verileri şu şekilde paylaştı:

“-Toplam vergi geliri hedefi 12 trilyon 651 milyon lira

-OVP 2025 nüfus tahmini 86 milyon 26 bin

-Kişi başına düşen yıllık vergi 147.065 lira

-OVP’de ortalama dolar kuruna göre 3.501 dolar”

Bingöl’ün hesaplamasına göre aylık kişi başına düşen ortalama vergi hedefi 12 bin 255 TL oldu.