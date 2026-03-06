2025’ten kalan pancar bedelleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı pancar bedellerinden kalan 16 milyar 902 milyon liranın üreticilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.
Üretenin yanında olmaya, toprağın bereketini çiftçilerle birlikte büyütmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"2025 yılı pancar bedellerinden kalan 16 milyar 902 milyon lirayı üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Planlı üretimin bereketiyle 7,1 milyon ton pancarı üreterek ekonomimize güç katan tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun."
🌾 Üretenin yanında olmaya, toprağımızın bereketini çiftçimizle birlikte büyütmeye kararlılıkla devam ediyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) March 6, 2026
👨🌾 2025 yılı pancar bedellerinden kalan 16 Milyar 902 Milyon TL'yi üreticilerimizin hesaplarına aktardık.
🚜 Planlı üretimin bereketiyle 7,1 milyon ton pancarı… pic.twitter.com/p75Jm90T4i