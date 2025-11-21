2026 asgari ücret kaç TL olacak? 2026 asgari ücret tahmini araştırılıyor. İşçi maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağı merak ediliyor. Zaman daraldıkça birçok uzman hesaplamalarını da paylaşıyor.

2026 ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Ekonomistlerin ve piyasa raporlarının işaret ettiği verilere dayanarak, 2026 yılı asgari ücreti için masada olması muhtemel üç ana senaryo bulunuyor.

(Not: Hesaplamalar, 2025 yılında uygulanan mevcut net asgari ücret üzerinden yüzdesel artış ihtimalleri baz alınarak yapılmıştır.)

OVP Hedefli Artış (Hükümetin ve İşverenin Tercihi) Bu senaryo, 2026 yılı için hedeflenen enflasyon oranını baz alır. Amaç, ücret-fiyat sarmalını (ücret arttıkça enflasyonun artması) engellemektir.

Beklenen Zam Oranı: %17 - %20

Yüzde 20 zam: 4420 TL, 26.546 TL NET

Gerçekleşen Enflasyon + Refah Payı (Sendikaların Talebi) Bu senaryo, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini (TCMB ve Piyasa Katılımcıları Anketi verileri) ve üzerine eklenecek bir refah payını temel alır.

Beklenen Zam Oranı: %35 - %45

Yüzde 40 zam: 9946 TL, 32.050 TL NET

Denge Formülü (Piyasa Beklentisi) Uzmanların en yüksek olasılık olarak gördüğü, "ne hedeflenen kadar düşük, ne de geçmiş enflasyon kadar yüksek" olan orta yoldur.

Beklenen Zam Oranı: %25 - %30

Yüzde 30 zam: 6631 TL, 28.735 TL NET

2026 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

2026 yılı için Türkiye’de geçerli olacak asgari ücret henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak çeşitli ekonomik analizler ve uzman değerlendirmeleri ışığında net yaklaşık 27.000 – 30.000 TL aralığında olabileceği yönünde güçlü beklentiler bulunuyor.

Özellikle şu değerlendirmeler öne çıkıyor:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2025 yılı sonu için yıl sonu enflasyon tahminini %31-33 bandına çıkarması, asgari ücrette yüksek oranda artış beklentisini artırıyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun “net asgari ücretin 28 bin TL düzeyine çıkabileceği” şeklinde görüş bildirdi.

İnsan kaynakları platformlarının senaryo analizlerinde ise farklı zam oranlarına göre şu tahminler yer alıyor: %25 zam ile 27.630 TL; %30 zam ile 28.735 TL; %40 zam ile 30.945 TL.

Bu durumda, 2026 asgari ücretinin yaklaşık 28.000 TL civarında şekillenmesi en olası senaryo olarak değerlendiriliyor. Elbette nihai rakam, yıl sonundaki ekonomik veriler, enflasyon gerçekleşmesi ve komisyon görüşmeleri sonucunda kesinleşecek.

ÖNEMLİ NOT: Haberde yer alan hesaplamalarının tamamı tahmini senaryodur. NET ASGARİ ÜCRET Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.