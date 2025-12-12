2026 asgari ücret pazarlığı başladı: Muhalefet ne kadar zam istiyor?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Asgari ücret pazarlıkları başladı. Kamunun belirlediği tek ücret olan asgari ücrete 2026 yılı için yapılacak zam tartışmaları sürüyor.

Son yıllarda enflasyondaki yükselişle özellikle sabit gelirlilerin alım gücü erirken, asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında yüksek oranda zamlar yapılmıştı.

Ancak 2024 ve 2025 yıllarında enflasyondaki yükselişin talep yönlü önüne geçmek amacıyla ekonomi yönetimi yılda bir zam yapılmasını ve bunun da “hedeflenen” enflasyon oranında olmasını tavsiye etmişti.

Asgari ücrete son 5 yılda yapılan zamlar

2022 yılında asgari ücrete yıllık bazda toplamda yüzde 95, 2023 yılında da yine yıl içinde ara zam ile toplamda yüzde 107 oranında artış yapılmıştı. 2024 yılında bir defaya mahsus yılbaşında yüzde 49 ve 2025 yılında da yine yılbaşında bir kerelik yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.

2020 yılında bu yana asgari ücrete yapılan zamlar şu şekilde olmuştu:

Asgari ücret pazarlıkları başladı

2026 yılında asgari ücrete yapılacak zam için başlayan pazarlıklarda, mevcut durumda net asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanırken, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olurken, brüt asgari ücret dışında 4 bin 95 lira 87 kuruş SGK primi ve 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu ödeniyor.

Devlet tarafından da işverenlere 2024 yılında 700 TL, 2025’te de 1.000 TL asgari ücret desteği sunuluyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK 29. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “İstihdamını koruyan KOBİ'lere çalışan başına verdiğimiz aylık 2 bin 500 liralık desteği 2026 senesinde 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Ayrıca büyük ölçekli firmalarımızı da programa dahil ediyoruz” dedi.

Yabancı kurumların asgari ücret tahminleri

Geçtiğimiz yıllarda da dikkat çeken yabancı yatırım kurumlarının Türkiye’deki ekonominin dinamiklerinden yola çıkarak öngörüde bulundukları asgari ücret zammına yönelik tahminleri bu yıl da sürdü.

HSBC, asgari ücretin yüzde 20 seviyesinde bir zamla 26 bin 525 TL’ye yükseleceğini öngörürken, JPMorgan da yüzde 25 oranında bir artışla asgari ücretin 27 bin 630 TL’ye yükseleceğini tahmin ediyor.

Muhalefet ne istiyor?

Ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin en az 39 bin TL olması gerektiğini belirterek, "Bu maaş bugün için bir nefes aldırır. İşveren 'veremem', çalışan 'geçinemem' diyorsa devlet devreye girmelidir. Biz 39 bin liranın altındaki bir rakamı kabul etmiyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da yaptığı açıklamada, "Asgari ücret en az 46 bin lira olmalı. Başlangıç ücreti olan asgari ücret, ortalama ücret olmaktan çıkarılmalı. Asgari ücret enflasyon artışına göre yıl içinde yoksulluk sınırının en az yarısı olacak şekilde de güncellenmelidir” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldığı bir yayında asgari ücrete yönelik açıklamasında, "Minimum yüzde 50 zam olması gerekir. Asgari ücret 33 bin liranın altına düşmemeli" diye beklentisini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “İki asgari ücret bir aileyi yoksulluk sınırının üzerinde çıkarmalıdır. Yoksulluk sınırı Kasım 2025’te Türk-İş verilerine göre 90 bin lira. Eve girecek iki asgari ücret 90 bin lirayı karşılamalıdır” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da brüt asgari ücretin 40 bin TL, net asgari ücretin ise 35 bin TL'nin altına düşmemesi gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldığı bir yayında, geçen yıl enflasyonun yüzde 50 gerçekleşmesine karşın yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatarak "Bu yıl enflasyon yüzde 30-31 bekleniyor. Geçen yıldan kalan yüzde 20, artı yüzde 30 eşittir 50. Yani asgari ücret en az yüzde 50 artmalı. Ve tamı tamına rakam söylüyorum 33 bin 50 TL olmalı" demişti.

Açlık sınırı

Türk-İş’in hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırı verileri geçtiğimiz yıllarda asgari ücretle daha orantılı giderken, asgari ücret de genellikle açlık sınırıyla yakın belirleniyordu. Ancak 2025 yılı başından bu yana asgari ücret yılın büyük çoğunluğunda açlık sınırının altında kaldı.

Kasım 2025’te açıklanan son verilere göre, açlık sınırı 29 bin 828 TL, yoksulluk sınırı da 97 bin 159 TL olmuştu.

Asgari ücretin mevcut durumda açlık sınırını aşması için dahi yüzde 35 zam yapılması gerekiyor.