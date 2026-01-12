2026 borsanın “halka arz yılı” olmaya aday

ŞEBNEM TURHAN

Yılın ilk günlerinde üç halka arz tamamlandı, bir şirket de bu hafta talep toplayacak. 2025 sonunda talep toplayan Arf Bio Enerji hisseleri işlem görmeye başlarken, Meysu Gıda, Z GYO ve Formül Plastik’in halka arzları da tamamlandı. Meysu Gıda’ya 8,5 kat talep gelmesi dikkat çekti. Üçay Mühendislik ise 14-16 Ocak tarihlerinde talep toplayacak. Son dört halka arza katılan yatırımcı sayısı 500 binin üzerine çıktı, arzın toplam büyüklüğü 4 milyar TL’yi aştı. 125 şirket daha halka arz için onay bekliyor. Yatırımcı ilgisinin sürmesi halinde bu yıl 30-35 halka arzın tamamlanabileceğini belirtiliyor.

Yeni yıla rekorlar ve yüksek işlem hacmiyle başlayan Borsa İstanbul’da daha fazla halka arz görülmesi bekleniyor. 125 şirketin halka arz sırasında Sermaye Piyasası Kurulu onayı beklediği başvurular arasında en eskisi Ekim 2023 tarihli. SPK 2026 için halka arz edilecek şirketler için ciro ve bilanço büyüklüğünü de geçen yıla göre yüzde 50 artırarak zorlaştırırken geçen yıl sadece 18 şirketin halka arzı tamamlandı. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren ise 3 yeni halka arz tamamlandı bir şirket bu hafta talep toplayacak.

Geçen yıl 18 şirket halka arz gerçekleştirdi

Borsa İstanbul endeksleri 2025’i çoğunlukla enfl asyonun altında getiri ile tamamladı ancak yeni yıl hem Merkez Bankası’nın politika faiz indirimlerinin süreceğinin sinyalini veren olumlu enfl asyon verisi hem de beklenen yabancı yatırımcı ilgisi nedeniyle rekorlarla başladı. Geçen hafta üç şirketin halka arz için talep toplamasına rağmen BİST100 endeksinde 250 milyar liranın üzerine çıkan işlem hacmi de en azından yeni yılın ilk haftalarının hisse senedi piyasaları için oldukça olumlu geçeceğinin habercisi. Geçen yıl ise 18 şirket halka arz edildi ve bu halka arzlarla şirketler 45 milyar 154,7 milyar lira yani 38 milyon doların üzerinde sermaye topladı. Yılın ilk yarısında hızlı başlayan halka arzlar 19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na operasyonla başlayan piyasalardaki sarsıntı öncesinde kesintiye uğradı, eylülde yeniden gelen onaylarla birlikte halka arzlar devam etti.

Halka arzlara gelen yatırımcı talebi arttı

da talep toplayan Arf Bio Enerji işleme başladı ve 5 Ocak’tan 9 Ocak kapanışa kadar her gün tavan görmeyi başardı. 19.50 liradan halka arz edilen Arf Bio hisseleri 9 Ocak kapanışta 31.34 liraya yükseldi, şirketin halka arzına 4 kata yakın talep gelmiş 500 bini aşkın yatırımcıya dağıtım yapılmıştı. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 916.5 milyon lira olmuştu. Geçen hafta ise Meysu Gıda, Z GYO ve Formül Plastik talep topladı. Meysu Gıda’ya toplam halka arz büyüklüğünün 8.5 katı talep gelirken toplam 648 bin 3 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Meysu Gıda’nın halka arz büyüklüğü 1 milyar 312,5 milyon lira gerçekleşti, halka arz fiyatı ise 7.50 lira belirlenmişti. Meysu Gıda payları yarın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Formül Plastik'te 15 ayın rekoru kırıldı

Talep toplaması tamamlanan Formül Plastik’in pay başına 30,24 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzı 1 milyar 209.6 milyon TL büyüklükte oldu. Toplam 7.7 kat talep gelen Formül Plastik halka arzında son 15 ayın en yüksek yatırımcı sayısına dağıtım yapıldı. Şirketin açıklamasına göre yurtiçi bireysel yatırımcılardan tahsisatın 2.1 katı; yüksek talepte bulunan yatırımcılardan tahsisatın 49.8 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 5.5 katı talep geldi. Halka arzda, 688.564 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Şirket, halka arz gelirlerinin yüzde 70'ini üretim ve stok alanını genişletmek için arsa ve bina yatırımları için, yüzde 30'a kadar olan kısmını işletme sermayesi için kullanacak. Z GYO’nun payları 9.77 liradan halka arz edildi. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 825.6 milyon lira, halka açıklık oranı yüzde 40,1 olacak. Şirket, halka arz gelirlerinin yüzde 40'ını yükümlülüklerini ödemek için, yüzde 55'ini yatırım amaçlı gayrimenkuller için, yüzde 5'ini işletme sermayesi için kullanacak.

Şimdiden 4 milyar dolar büyüklük aşıldı

Halka arz sonuçlarının gelmesi beklenen Z GYO dışında geçen yılın sonunda ve bu yılın başında gerçekleşen 3 halka arzda da talep 500 bin yatırımcının üzerine çıktı. Geçmiş yıllardaki milyon seviyeleri henüz görülmese de piyasa uzmanlarına göre bu umut verici bir gelişme. Bu hafta ise SPK’dan onay alan Üçay Mühendislik 14-15- 16 Ocak tarihlerinde talep toplayacak. Halka arz fiyatı 18 TL olarak belirlenen şirketin, halka arz büyüklüğü 1.08 milyar TL olacak. Böylece 2026 yılı başında halka arz olan 4 şirketin halka arz büyüklüğü 4 milyar liranın üzerine çıktı. Halka açıklık oranı ise yüzde 26,67 olarak gerçekleşecek. Halka arzdan elde edilen gelirim yüzde 40-50’sini GES santrali yatırımlarında, yüzde 5-10’unu elektrikli araç şarj istasyonu ağları kurulumunda, yüzde 10-15’ini ise şube ağımızın genişletilmesinde kullanılması hedefl eniyor. Gelirin yüzde 30-40’ını ise organizasyonel verimliliğin artırılmasına ve sürdürülebilirliğe yönelik yatırımlarda değerlendirilmesi planlanıyor. Şirketin 30.09.2025 dönem sonu itibariyle ise hasılatı 1 milyar 939 milyon TL, brüt karı 445 milyon 558,5 bin TL olarak belirlendi.

Halka arz ciro ve bilanço kriteri %50 artırıldı

SPK’nın sitesine göre 125 şirket halka arz sırasında bekliyor. Bu şirketler arasında en eski başvurulu 17 Ekim 2023 ile Multinet olurken en yeni başvuru ise 5 Aralık 2025 ile Inavitaş Enerji. Halka arz sırası bekleyen şirketlerin sektörleri de farklılık gösteriyor turizmden kiralamaya çimentodan kimya, maden ve gıdaya, oyun şirketlerinden enerji ve inşaata kadar çok çeşitli sektörlerden şirketler halka arz sırasında. Uzmanların verdiği bilgiye göre bu yıl 30- 35 halka arz tamamlanabilir. Bu hızla gidildiğinde ise stok halka arz başvurularının eritilmesi ise 4-5 yılı bulabilecek. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurumu halka arzı zorlaştırdı. Bu yıl başında halka arz başvurusu için bilanço ve ciro kriteri yüzde 50 artırıldı. 2026 yılında halka arz olmak isteyen şirketlerde artık 3.6 milyar liralık aktif büyüklük, 1.8 milyar lira ciro şartı aranacak. Şirketlerin halka arz başvurusu için 2025 yılında 2.4 milyar lira aktif büyüklük ve 1.2 milyar lira ciro şartı aranıyordu.

İlgi ve işlem hacmi düşüşü 2025’i etkiledi

Ziraat Yatırım’ın yaptığı analize göre 2025 yılında ortalama halka arz büyüklüğü yaklaşık 2.5 milyar TL olarak hesaplandı. 2024 yılında 33 halk arz gerçekleşirken ve bu arzların halka arz büyüklüğü 56,1 milyar TL olarak kaydedildi. Analize göre 2025 yılının ilk yarısında sıkı para politikasının etkileri ve yüksek reel faiz ortamı şirket karlılıkları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, ikinci yarıda enfl asyondaki gerileme ve finansal koşullardaki kademeli normalleşme adımları risk algısını kısmen destekledi. Ancak yıl genelinde borsaya olan ilgi düşük seviyelerde gerçekleşti. 2025 yılında pay senedi yatırımcı sayısı da yüzde 5 azalarak yaklaşık 6.5 milyon kişiye geriledi. İşlem hacimlerindeki düşüşle birlikte halka arz temposu 2024 yılına kıyasla yavaşlama eğilimi gösterdi. 2025 yılında en büyük halka arz 6 milyar TL ile Pasifik Holding olurken 2025 yılının ilk yarısında 13 adet, ikinci yarısında 5 adet halka arz işlem görmeye başladı.