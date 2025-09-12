2026 bütçesinde faiz yükü ağır: Memura 5 trilyon, faize 3 trilyon

2026 yılı bütçesi açıklandığında, faiz ödemelerinin dikkat çeken bir kalem olduğu ortaya çıktı. Hazine, faiz ödemeleri için 3 trilyon TL ayırırken, memur ve işçilere toplam 4,9 trilyon TL’lik maaş ödemesi yapılacak. Bu rakam, yaklaşık 5 milyon kamu çalışanını kapsıyor.

Karar'ın haberine göre, bütçe tasarısında faiz giderlerinin artışı yüzde 40,5 olarak öngörülürken, memur ve işçilere yapılacak maaş artışları ise sınırlı kaldı. Uzmanlar, faiz ödemelerinin bu hızla yükselmesinin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artıracağını ve bütçe önceliklerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bütçede faiz ödemeleri sosyal adaleti tartışmaya açtı

2026 bütçesinde kamuda tasarruf önlemlerine dair somut adımların sınırlı olması ve faiz lobisine ayrılan kaynakla kamu çalışanlarına yapılan harcama arasındaki fark, ekonomik dengeler ve sosyal adalet açısından tartışmaları gündeme taşıyor.

Öte yandan, bütçe ile ilgili tartışmalar devam ederken, Orta Vadeli Program çerçevesinde kamu harcamalarının kontrol altında tutulması ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiği vurgulanıyor.