2026 bütçesinden reel sektöre 493 milyar lira ayrıldı

CANAN SAKARYA

Yılmaz, 2025 yılı genelinde büyümenin OVP ile uyumlu, dengeli bir kompozisyonla yüzde 3,3 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirterek, “Böylelikle ülkemizin kesintisiz büyüme süreci 16’ncı yılına taşınmış olacaktır. 2026 yılında ise küresel belirsizliklere rağmen, ekonomide güçlü politika eşgüdümüyle sağlanan öngörülebilirlik ve enflasyonda kalıcı düşüşle birlikte, yatırım ve verimlilik artışlarının desteklenmesi, üretim ve talep yönüyle dengeli görünümün korunarak yüzde 3,8 oranında büyüme kaydedilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Yüksek gelir grubu

Yılmaz, milli gelirin ilk kez 1,5 trilyon doların üzerine çıkarken kişi başına gelirin ilk defa 17 bin dolar eşiğini aştığını ve Türkiye’nin tarihinde ilk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna bu yıl girmesinin beklendiğini söyledi.

Yılmaz, dezenflasyon sürecinin kararlı biçimde sürdürülmesiyle enflasyondaki ataletin kalıcı olarak kırılması ve Orta Vadeli Program dönemi sonunda, enflasyon oranının tek haneli seviyelere indirilerek fiyat istikrarının tesis edilmesinin en önemli öncelikleri olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Bu çerçevede toplam talep koşullarının enflasyondaki düşüşe verdiği katkının sürdürülmesi sağlanacak ve bu süreç, sosyal konut başta olmak üzere konut arzı ile gıda arzının artırılması gibi arz yönlü politikalarla güçlendirilecektir. Bu süreçte hayat pahalılığının olumsuz etkilerini hafifletmeye yönelik sosyal politikalarımızı sürdürürken, üretim ve istihdam odaklı yapısal dönüşüm adımlarımıza hız vereceğiz” dedi.

Ödenekler nasıl paylaştırıldı?

Yılmaz, reel kesim destekleri için bütçeden tarımsal krediler sübvansiyon desteği hariç 493 milyar lira ödenek ayırdıklarını belirtti. Bu kapsamda:

Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 283 milyar lira,

Halk Bankası esnaf kredileri sübvansiyon desteği için 70 milyar lira,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik ödemeleri için 50 milyar lira,

Mesleki eğitim kapsamında ödenen devlet katkısı için 29 milyar lira,

İhracat başta olmak üzere diğer reel sektör destekleri için 60 milyar lira kaynak ayrıldı.

917 milyar lira sosyal yardım

2026 yılında sosyal yardım bütçesini 917 milyar liraya çıkardıklarını ve bu tutarın bütçenin yüzde 4,8’ine denk geldiğini belirten Yılmaz, sosyal yardım ve desteklerin GSYH’ya oranını 2026 yılında yüzde 1,2’ye yükselttiklerini söyledi.

Vatandaşların elektrik ve doğal gazı daha ucuza kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirten Yılmaz, halen faturalarda mesken aboneleri için doğal gazda yüzde 43, elektrikte düşük kademede yüzde 57 oranında devlet desteği sağlandığını ifade etti.

Yılmaz’ın sunumunda yer alan bilgiye göre; Hazine Destekli Kredi Garanti Sisteminde, kefalet büyüklüğü 10 Ekim 2025 itibarıyla 815,6 milyar TL’ye; kredi büyüklüğü ise 969,7 milyar TL’ye ulaştı. Bu kapsamda kullandırılan ihracat kredi tutarı 10 Ekim itibarıyla 178 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, kefalet desteğiyle kullandırılan toplam ticari kredi hacminin yüzde 19,2’sini oluşturdu. 3 Ekim itibarıyla kefalet risk bakiyesi 151,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.