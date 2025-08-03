Emlak vergisinde sert yükseliş: Yeni tutarlar cebi yakacak!
2026 yılında geçerli olacak emlak vergisi tutarlarında rekor düzeyde artışlar yaşandı. Takdir komisyonları tarafından belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 30 Haziran itibarıyla muhtarlıklara tebliğ edildi. Ancak bazı bölgelerde %1000’i aşan bu artışlar, vatandaşlar arasında büyük bir şaşkınlık ve tepkiye neden oldu.
2026 yılında uygulanacak emlak vergisi tutarları, 30 Haziran itibarıyla ilgili muhtarlıklara bildirildi. Ancak açıklanan rakamlar, vatandaşlarda büyük şaşkınlık yarattı. Pek çok bölgede arsa ve arazi metrekare birim değerleri 10 katı aşkın artış gösterdi. Bu yükselişin, emlak vergisi tutarlarına doğrudan yansıması bekleniyor.
Emlak vergisine esas metrekare birim değerleri, takdir komisyonları tarafından her dört yılda bir belirleniyor. Ancak 2026 yılı için yapılan güncellemelerdeki artışlar, enflasyon ve döviz kuru artışlarını açık ara geride bırakarak dikkat çekti.
2021–2025 dönemi:
Enflasyon artışı: %350–525 arası
2026 belirlemeleri:
Metrekare değeri artışı: %1000 ve üzeri
Komisyon; belediye, defterdarlık, vergi dairesi, tapu müdürlüğü, ticaret odası ve muhtarlık temsilcilerinden oluşuyor. Bu yapı, kararların sadece belediyelerce alınmadığını gösteriyor.
Vergi yükü birçok vatandaşın ekonomik gücünü aşıyor
Sabit gelirli, emekliler ve kirayla geçinen ev sahipleri, emlak vergisindeki artıştan en fazla etkilenecek kesim olarak öne çıkıyor. Artan vergi tutarlarını, temel ihtiyaçlardan kısmadan ödemek neredeyse imkânsız hale geliyor. Vergi yükü birçok vatandaşın ekonomik gücünü aşıyor. Bu durum, bazı ev sahiplerini konutlarını satmak zorunda bırakabilir.
Kimler emlak vergisinden muaf?
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler
Sadece emekli maaşı alanlar
Engelliler, gaziler, şehit dul ve yetimleri
200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olanlar
Bu grupların dışındaki herkes, yeni belirlenen yüksek vergi tutarlarından etkilenecek.
Ne yapılabilir?
Vatandaşlar, takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içinde vergi mahkemelerinde dava açabilir. 30 Haziran’da bildirilen kararlar için dava süresi, adli tatil nedeniyle 7 Eylül 2025’e kadar uzuyor.
Önümüzdeki dönemde vergi mahkemelerinde çok sayıda dava açılması bekleniyor.