Emlak vergisinde sert yükseliş: Yeni tutarlar cebi yakacak!

2026 yılında uygulanacak emlak vergisi tutarları, 30 Haziran itibarıyla ilgili muhtarlıklara bildirildi. Ancak açıklanan rakamlar, vatandaşlarda büyük şaşkınlık yarattı. Pek çok bölgede arsa ve arazi metrekare birim değerleri 10 katı aşkın artış gösterdi. Bu yükselişin, emlak vergisi tutarlarına doğrudan yansıması bekleniyor.

Emlak vergisine esas metrekare birim değerleri, takdir komisyonları tarafından her dört yılda bir belirleniyor. Ancak 2026 yılı için yapılan güncellemelerdeki artışlar, enflasyon ve döviz kuru artışlarını açık ara geride bırakarak dikkat çekti.

2021–2025 dönemi:

Enflasyon artışı: %350–525 arası

2026 belirlemeleri:

Metrekare değeri artışı: %1000 ve üzeri

Komisyon; belediye, defterdarlık, vergi dairesi, tapu müdürlüğü, ticaret odası ve muhtarlık temsilcilerinden oluşuyor. Bu yapı, kararların sadece belediyelerce alınmadığını gösteriyor.

Vergi yükü birçok vatandaşın ekonomik gücünü aşıyor

Sabit gelirli, emekliler ve kirayla geçinen ev sahipleri, emlak vergisindeki artıştan en fazla etkilenecek kesim olarak öne çıkıyor. Artan vergi tutarlarını, temel ihtiyaçlardan kısmadan ödemek neredeyse imkânsız hale geliyor. Vergi yükü birçok vatandaşın ekonomik gücünü aşıyor. Bu durum, bazı ev sahiplerini konutlarını satmak zorunda bırakabilir.

Kimler emlak vergisinden muaf?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler

Sadece emekli maaşı alanlar

Engelliler, gaziler, şehit dul ve yetimleri

200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olanlar

Bu grupların dışındaki herkes, yeni belirlenen yüksek vergi tutarlarından etkilenecek.

Ne yapılabilir?

Vatandaşlar, takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içinde vergi mahkemelerinde dava açabilir. 30 Haziran’da bildirilen kararlar için dava süresi, adli tatil nedeniyle 7 Eylül 2025’e kadar uzuyor.

Önümüzdeki dönemde vergi mahkemelerinde çok sayıda dava açılması bekleniyor.