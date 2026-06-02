  2026 Haziran ayından yıl başına kadar temettü dağıtacak şirketler belli oldu!
2026 Haziran ayından yıl başına kadar temettü dağıtacak şirketler belli oldu!

Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirket yıl sonuna kadar temettü dağıtacağını duyurdu.

MÜCAHİT DERE
Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirketin yıl sonuna kadar dağıtacağı temettü takvimi netleşti. Haziran ayıyla birlikte hız kazanan nakit kar payı ödemeleri, yatırımcıların odağına yerleşti.

Jeopolitik risklerin izlendiği küresel piyasalara rağmen, BIST 100 endeksi yeni güne yüzde 0,69 artışla 13.798 puandan başlayarak pozitif görünümünü korudu.

2026’NIN SON YARISINDA TEMETTÜ YAĞIYOR

Temettü ödemelerinin yıl sonuna kadar piyasaya likidite sağlaması bekleniyor. Rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre temettü ödemesi beklenen şirketler ve detaylar şöyle:

 

Şirket Hisse başı brüt temettü Hisse başı net temettü Temettü tarihi

 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) 0,550 TL 0,4675 TL 3 Haziran 2026
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) 4,50 TL 3,8250 TL 3 Haziran 2026
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) 5,00 TL 4,25 TL 4 Haziran 2026
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) 0,70 TL 0,5950 TL 4 Haziran 2026
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 2. taksit 2,50 TL 2,50 TL 5 Haziran 2026
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) 0,1882166 TL 0,1599841 TL 8 Haziran 2026
Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) 0,064 TL 0,0544 TL 8 Haziran 2026
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) 0,0250 TL 0,021250 TL 10 Haziran 2026
Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) 1,00 TL 0,85 TL 10 Haziran 2026
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (BULGS) 1. taksit 0,0932835 TL 0,0932835 TL 15 Haziran 2026
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 1. taksit 2,00 TL 1,70 TL 17 Haziran 2026
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) 0,10 TL 0,085 TL 18 Haziran 2026
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) 5,7328416 TL 4,8729153 TL 19 Haziran 2026
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) 0,0680959 TL 0,0680959 TL 22 Haziran 2026
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 3. taksit 0,0966183 TL 0,0821255 TL 23 Haziran 2026
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) 0,00770 TL 0,00770 TL 23 Haziran 2026
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) 0,30 TL 0,255 TL 24 Haziran 2026
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY) 0,19870 TL 0,19870 TL 24 Haziran 2026
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) 0,60 TL 0,60 TL 24 Haziran 2026
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) 0,1020289 TL 0,1020289 TL 24 Haziran 2026
AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) 0,076230 TL 0,076230 TL 24 Haziran 2026
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 1. taksit 0,0769230 TL 0,0769230 TL 25 Haziran 2026
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) 0,0004311 TL 0,0003664 TL 26 Haziran 2026
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) 0,5755208 TL 0,5755208 TL 26 Haziran 2026
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) 1. taksit 0,2083333 TL 0,1770833 TL 30 Haziran 2026
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) 0,30 TL 0,30 TL 30 Haziran 2026’ya kadar
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) 5,2631578 TL 4,4736841 TL 30 Haziran 2026’ya kadar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) 0,0101901 TL 0,0101901 TL 30 Haziran 2026’ya kadar
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO)  0,0929499 TL  0,0929499 TL 30 Haziran 2026’ya kadar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER)  0,1697127 TL 0,1442557 TL 1 Temmuz 2026
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) 0,2173345 TL 0,1847343 TL 1 Temmuz 2026
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) 0,1899234 TL 0,1614348 TL 2 Temmuz 2026
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 1. taksit 0,0588236 TL 0,050 TL 3 Temmuz 2026
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) 1,5254661 TL 1,2966461 TL 6 Temmuz 2026
Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB) 0,6166666 TL 0,5241666 TL 6 Temmuz 2026
Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 0,050 TL 0,04250 TL 7 Temmuz 2026
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit 0,0356506 TL 0,0303030 TL 8 Temmuz 2026
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) 0,6879502 TL 0,5847576 TL 8 Temmuz 2026
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 2. taksit 0,0077651 TL 0,0066003 TL 14 Temmuz 2026
Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. (GENKM) 0,2052545 TL 0,1744663 TL 14 Temmuz 2026
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit 0,6422018 TL 0,5458715 TL 16 Temmuz 2026
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) 4,1666666 TL 3,5416666 TL 17 Temmuz 2026
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) 2,00 TL 1,70 TL 20 Temmuz 2026
Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit 1,8049898 TL 1,5342413 TL 21 Temmuz 2026
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 4. taksit 0,0966183 TL 0,0821255 TL 21 Temmuz 2026
Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 2. taksit 0,4490712 TL 0,3817105 TL 22 Temmuz 2026
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) 0,2101160 TL 0,1785986 TL 28 Temmuz 2026
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit 0,0498242 TL 0,0423505 TL 29 Temmuz 2026
Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) 1. taksit 0,2747252 TL 0,2335164 TL 31 Temmuz 2026
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) 0,40 TL 0,34 TL 5 Ağustos 2026
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 2. taksit 15,00 TL 12,75 TL 13 Ağustos 2026
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 0,0576923 TL 0,0490384 TL 24 Ağustos 2026
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 0,0166666 TL 0,0141666 TL 25 Ağustos 2026
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) 0,30 TL 0,2550 TL 27 Ağustos 2026
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) 0,1785714 TL 0,1517856 TL 31 Ağustos 2026
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 2. taksit 0,0588236 TL 0,050 TL 4 Eylül 2026
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit 0,0356506 TL 0,0303030 TL 8 Eylül 2026
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit 2,50 TL 2,125 TL 16 Eylül 2026
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) 0,10 TL 0,085 TL 13 Eylül 2026
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (BULGS) 2. taksit 0,0932835 TL 0,0932835 TL 15 Eylül 2026
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) 2. taksit 0,2450 TL 0,208250 TL 21 Eylül 2026
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 3. taksit 0,0077651 TL 0,0066003 TL 22 Eylül 2026
Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) 1. taksit 0,2747252 TL 0,2335164 TL 25 Eylül 2026
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 2. taksit 0,2314814 TL 0,1967591 TL 28 Eylül 2026
Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit 1,8049898 TL 1,5342413 TL 22 Eylül 2026
Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 2. taksit 1,80 TL 1,530 TL 22 Eylül 2026
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit 6,7469533 TL 5,7349103 TL 30 Eylül 2026
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) 2. taksit 0,2083333 TL 0,1770833 TL 30 Eylül 2026
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 1. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 30 Eylül 2026
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) 2,1688837 TL 1,8435511 TL 30 Eylül 2026’ya kadar
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 2. taksit 0,169750 TL 0,1442875 TL 5 Ekim 2026
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit 0,6250 TL 0,531250 TL 15 Ekim 2026
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) 1,0606060 TL 0,9015151 TL 21 Ekim 2026
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit 0,0498242 TL 0,0423505 TL 26 Ekim 2026
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 2. taksit 0,0769230 TL 0,0769230 TL 26 Ekim 2026
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit 0,0960384 TL 0,0816326 TL 30 Ekim 2026
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit 0,0356506 TL 0,0303030 TL 6 Kasım 2026
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) 0,0208180 TL 0,0176953 TL 10 Kasım 2026
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 4. taksit 0,0077651 TL 0,0066003 TL 17 Kasım 2026
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 0,4276315 TL 0,3634867 TL 24 Kasım 2026
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit 0,0960384 TL 0,0816326 TL 30 Kasım 2026
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 4,00 TL 3,40 TL 9 Aralık 2026
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit 0,6250 TL 0,531250 TL 15 Aralık 2026
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit 2,50 TL 2,125 TL TL 16 Aralık 2026
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 3. taksit 0,0769230 TL 0,0769230 TL 25 Aralık 2026
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 4. taksit 0,0769230 TL 0,0769230 TL 25 Şubat 2027
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit şeklinde 0,0483983 TL 0,0411385 TL Açıklanmadı
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3 taksit şeklinde 0,3403359 TL 0,2892855 TL Açıklanmadı
İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) 1,00 TL 0,85 TL Açıklanmadı
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN)  0,040 TL 0,0340 TL Açıklanmadı
Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) 0,7407407 TL 0,6296295 TL Açıklanmadı
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2 taksit şeklinde 0,1824008 TL 0,1550406 TL Açıklanmadı
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) 2,00 TL 1,70 TL Açıklanmadı
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) 0,10 TL 0,085 TL Açıklanmadı
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) 0,0136764 TL 0,0116249 TL  Açıklanmadı
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) 0,1025641 TL 0,0871794 TL Açıklanmadı
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) 0,15 TL 0,12750 TL Açıklanmadı
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) 0,427960 TL 0,427960 TL Açıklanmadı
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2 taksit şeklinde 1,4529342 TL 1,234994 TL Açıklanmadı
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 0,0364561 TL 0,0309876 TL Açıklanmadı
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) 0,51650 TL 0,4390250 TL Açıklanmadı
Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) 0,0931544 TL 0,0791812 TL Açıklanmadı
DO & CO Aktiengesellschaft (DOCO) 2,50 EUR   Açıklanmadı