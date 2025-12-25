2026 için enerji piyasası ceza tarifesi belirlendi

  1. Ekonomim
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026'da elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında uygulanacak idari para cezalarının yüzde 25,49 oranında artırılmasına karar verdi.

EPDK'nin ilgili sektörlere ait tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2026 yılı için yüzde 25,49 artışa gidildi. Tebliğler, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

