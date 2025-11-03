2026 IMEI kayıt ücreti | Yurt dışı telefon zamlı IMEI kayıt fiyatları ne kadar oldu?

Yurt dışından gelen telefonların yurt içinde yasal olarak kullanılabilmesi için yapılması gereken IMEI kaydı, her sene tekrardan değerleme oranına göre farklılaşıyor. Telefon almayı düşünen vatandaşların merakla beklediği 2026 Ocak IMEI kayıt ücreti sorusunun yanıtı, Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinleşti. Yeniden değerleme oranının %25,49 olarak belirlenmesiyle, yeni senede IMEI kayıt ücreti de artacak. Peki, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak zamlı IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? İşte yurt dışı telefon kaydına ait tüm ayrıntılar...

2026 IMEI kayıt ücreti

2026 yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Geçen sene bu rakam, yüzde 43,93 olarak uygulanmıştı.

Bu kapsamda yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 57 bin 241 TL'ye yükselecek.

2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz 1 Ocak 2025 itibariyle IMEI kayıt ücreti yapılan % 43,93'lük zammın ardından 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseltilmişti.

IMEI kayıt ücreti neye göre belirleniyor?

IMEI kayıt ücreti, her sene Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan yeniden değerleme oranına göre tespit edilir. Söz konusu oran, vergi, harç ve cezaların bir önceki yıla göre ne kadar artacağını gösteren resmi bir orandır. IMEI kayıt ücreti de bu oran doğrultusunda artırılır ve her yıl 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girer. Dolayısıyla, telefonun teknik özellikleri veya markası değil, yalnızca yıllık ekonomik güncelleme oranı bu ücretin tutarını belirler.