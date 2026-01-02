2026 kamu konut kiraları belli oldu

Kamu konutlarının aylık kira bedelleri artırıldı. Buna göre, kalorifersiz konutlarda 12 lira 74 kuruş olan metrekare kira bedeli 15 lira 99 kuruşa, kaloriferli konutlarda metrekare kira bedeli ise 16 lira 71 kuruştan 20 lira 97 kuruşa yükseltildi.

Karara göre yurt içinde kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlar için metrekare başına 10,23 TL, kalorifersiz konutlarda 15,99 TL, kaloriferli konutlarda 20,97 TL aylık kira bedeli alınacak.

Belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan ise metrekare başına 2,46 TL ilave kira bedeli alınacak.

Diğer yandan elektrik sayacının ayrılamaması halinde metrekare başına 4,66 TL, su sayacının ayrılamaması durumunda metrekare başına 4,04 TL, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılamaması halinde 8,68 TL, konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde ise metrekare başına 2,17 TL kira bedeli tahsis alınacak.

Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 8,38 TL yakıt bedeli tahsil edilecek.

Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilecek.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,98 TL tahsil edilecek.

Tebliğ 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek.