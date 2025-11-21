2026 Memur maaşı enflasyon farkı tablo; Polis, hemşire, vaiz, doktor, öğretmen zamlı maaş… Memurlar yeni yılda yüzde kaç zam alacağını öğrenmeye çalışıyor. Konuya ilişkin hesaplamalar da araştırılıyor.

2026 MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI TABLO

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, aylık ve yıllık enflasyonun seyrine dair önemli ipuçları sunarken, fiyatlardaki artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre TÜFE, Ekim 2025’te bir önceki aya kıyasla yüzde 2,55 oranında yükseldi. Böylece yılın son çeyreğine girilirken tüketici fiyatlarındaki aylık artış eğilimi devam etmiş oldu. Aynı zamanda endeks, Aralık 2024’e göre yüzde 28,63 oranında artış kaydederek yıl içindeki kümülatif yükselişi de gözler önüne serdi.

Yıllık verilere bakıldığında ise enflasyonun yönü daha net görülüyor. TÜİK verilerine göre TÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 arttı. Böylece tüketicilerin son bir yılda karşı karşıya kaldığı fiyat artışlarının boyutu bir kez daha doğrulanmış oldu.

Öte yandan, fiyatlardaki genel eğilimi gösteren on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 37,15 olarak hesaplandı. Bu veri, özellikle uzun vadeli enflasyon baskısının sürdüğüne işaret eden önemli göstergelerden biri olarak dikkat çekti.

POLİS, HEMŞİRE, VAİZ, DOKTOR, ÖĞRETMEN ZAMLI MAAŞ

Yüzde 29 Enflasyon Tahminine Göre Zamlı Memur Maaşları

Şube Müdürü (Derece 1/4)

Mevcut maaş: 76.659,00 TL

Zam oranı: %16,88

Zamlı yeni maaş: 89.599,04 TL

Mevcut maaş: 76.659,00 TL Zam oranı: %16,88 Zamlı yeni maaş: Memur (Derece 9/1)

Mevcut maaş: 52.617,00 TL

Zam oranı: %16,88

Zamlı yeni maaş: 61.498,75 TL

Mevcut maaş: 52.617,00 TL Zam oranı: %16,88 Zamlı yeni maaş: Uzman Öğretmen (Derece 1/4)

Mevcut maaş: 67.776,00 TL

Zam oranı: %16,88

Zamlı yeni maaş: 79.216,59 TL

Mevcut maaş: 67.776,00 TL Zam oranı: %16,88 Zamlı yeni maaş: Öğretmen (Derece 1/4)

Mevcut maaş: 61.146,00 TL

Zam oranı: %16,88

Zamlı yeni maaş: 71.467,44 TL

Mevcut maaş: 61.146,00 TL Zam oranı: %16,88 Zamlı yeni maaş: Başkomiser (Derece 3/1)

Mevcut maaş: 74.490,00 TL

Zam oranı: %16,88

Zamlı yeni maaş: 87.063,91 TL

Mevcut maaş: 74.490,00 TL Zam oranı: %16,88 Zamlı yeni maaş: Polis Memuru (Derece 8/1)

Mevcut maaş: 68.084,00 TL

Zam oranı: %16,88

Zamlı yeni maaş: 79.576,58 TL

Mevcut maaş: 68.084,00 TL Zam oranı: %16,88 Zamlı yeni maaş: Uzman Doktor (Derece 1/4)

Mevcut maaş: 126.119,00 TL

Zam oranı: %16,88

Zamlı yeni maaş: 147.407,89 TL

Mevcut maaş: 126.119,00 TL Zam oranı: %16,88 Zamlı yeni maaş: Hemşire (Derece 5/1)

Mevcut maaş: 61.759,00 TL

Zam oranı: %16,88

Zamlı yeni maaş: 72.183,92 TL

Mevcut maaş: 61.759,00 TL Zam oranı: %16,88 Zamlı yeni maaş: Mühendis (Derece 1/4)

Mevcut maaş: 78.200,00 TL

Zam oranı: %16,88

Zamlı yeni maaş: 91.400,16 TL

Mevcut maaş: 78.200,00 TL Zam oranı: %16,88 Zamlı yeni maaş: Teknisyen (Derece 11/1)

Mevcut maaş: 54.547,00 TL

Zam oranı: %16,88

Zamlı yeni maaş: 63.754,53 TL

Mevcut maaş: 54.547,00 TL Zam oranı: %16,88 Zamlı yeni maaş: Profesör (Derece 1/4)

Mevcut maaş: 111.348,00 TL

Zam oranı: %16,88

Zamlı yeni maaş: 130.143,54 TL

Mevcut maaş: 111.348,00 TL Zam oranı: %16,88 Zamlı yeni maaş: Araştırma Görevlisi (Derece 7/1)

Mevcut maaş: 73.792,00 TL

Zam oranı: %16,88

Zamlı yeni maaş: 86.248,09 TL

Mevcut maaş: 73.792,00 TL Zam oranı: %16,88 Zamlı yeni maaş: Vaiz (Derece 1/4)

Mevcut maaş: 63.916,00 TL

Zam oranı: %16,88

Zamlı yeni maaş: 74.705,02 TL

Mevcut maaş: 63.916,00 TL Zam oranı: %16,88 Zamlı yeni maaş: Avukat (Derece 1/4)

Mevcut maaş: 73.515,00 TL

Zam oranı: %16,88

Zamlı yeni maaş: 85.924,33 TL

Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak ayı maaş zammı için geri sayım sürerken, hesaplar Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerine göre yeniden şekillendi. Zam oranının kesinleşmesi için gözler, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı kritik tarihlere çevrilmiş durumda.

Ekonomik projeksiyonlara göre, Merkez Bankası’nın işaret ettiği yüzde 29’luk yıl sonu enflasyon hedefinin tutması halinde, memur maaşlarında belirleyici olacak "enflasyon farkı" yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşecek. Ancak Ocak zammı sadece bu farkla sınırlı kalmayacak.

Toplu sözleşme gereği hak edilen yüzde 11’lik artış da bu orana eklendiğinde, memurların cebine yansıyacak toplam zam oranının yüzde 16,88’e ulaşması bekleniyor. Maaş bordrolarını değiştirecek nihai tablo ve kesinleşmiş rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son iki aya ait verileri duyurmasıyla resmiyet kazanacak.