2026 vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlık Konferans Salonu'nda 2026 Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve TDV'nin 1993'ten bu yana vekaletle kurban kesim faaliyetinin aralıksız devam ettiğini belirterek, "34 yıllık bu süreçte vakfımıza emanet edilen kurbanları büyük bir hassasiyetle keserek yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibinin bayram sevinci yaşamasına vesile olduk" dedi.

Arpaguş, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Kurban bağışlarının kabulünden etlerin dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını büyük ciddiyet ve hassasiyetle takip ediyoruz. Uhdemize tevdi edilen kurban emanetleri, Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız, vakfımızın gönüllüleri ve veteriner ekiplerimiz nezaretinde kesilmektedir. Kurbanların etleri yurt içinde müftülüklerimiz ve vakıf şubelerimiz, yurt dışında müşavirlik ve ataşeliklerimiz vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

TDV olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini, yurt içinde kestirmek isteyenler için 18 bin lira yurt dışında kestirmek isteyenler için de 7 bin lira olarak belirledik. Vatandaşlarımız, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabileceklerdir. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz ise Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle vakfımıza teslim edebileceklerdir. Vekaletle kurban bağış kabulleri, 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir."