2026 vergi affı olacak mı? Vergi affı düzenlemesi var mı?

Konuya ilişkin en yetkili isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi affına dair net bir tavır sergileyerek merak edilenleri açıklığa kavuşturdu. Bakan Şimşek, yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğunu açıkça belirterek, şu an için vergi affı veya yeni bir geniş kapsamlı yasal düzenlemenin gündemlerinde olmadığını vurguladı. Ancak zor durumda olan ve bu durumu bilançosuyla ispatlayan mükellefler için taksitlendirme imkanının her zaman açık olduğunu da sözlerine ekledi. Tüm bu son dakika vergi affı açıklamalarının ve detayların tamamını bu rehberimizde bulabilirsiniz. İşte vergi düzenlemesi ile ilgili tüm merak edilenler:

2026 vergi affı olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Şimşek, yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğunu belirterek, "Eğer mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu sunup zorda olduğunu gösterirse memnuniyetle taksitlendirme yaparız. Bunun için bir yasal düzenleme gündemimizde yok." dedi.

Vergi affı düzenlemesi var mı?

Milletvekillerinin vergi affına ilişkin sorularını de yanıtlayan Şimşek, şunları söyledi: "Geçtiğimiz dönemlerde düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelerde genelde vergi asıllarında herhangi bir indirim veya silinme olmadı. Sadece gecikme faiz ve zamları enflasyon oranında güncellendi. Yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğu çok net. Eğer, mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu sunup zorda olduğunu gösterirse memnuniyetle taksitlendirme yaparız. Bu anlamda yapılandırma zordaki herkese açık. Bunun için yasal düzenleme gündemimizde yok. Vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek düzenlemeyi doğru bulmuyoruz."