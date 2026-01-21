2026 yılı bütçesinden istihdam programına 401 milyar lira kaynak ayrıldı

CANAN SAKARYA/ANKARA

Bütçenin hazırlanma takvimi ve sürecine ilişkin bilgiler ile temel başlıklarda harcamalara detaylı bir şekilde yer verildi. Vatandaşın Bütçe Rehberi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın internet sitesinden yayınlandı.

Hazırlanan bütçe rehberinde yer alan verilere göre, 2026 yılı bütçesinde İstihdam Programına 401 milyar lira kaynak ayrıldı. 2026 yılında üretim ve istihdamın desteklenmesi amacıyla işletmeler tarafından sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 283 milyar lira tutarındaki işveren primi bütçeden karşılanacak. Türkiye İş Kurumu (İŞ- KUR) tarafından 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde, toplam 1 milyon 286 bin 822 kişinin özel sektörde işe yerleştirilmesine aracılık edildi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele programına 30.1 milyar lira

2026 yılı bütçesinde Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Programına 60.9 milyar lira, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Programına 30.1 milyar lira, Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu Programına 34.7 milyar lira kaynak ayrıldı.. 2025 yılında 33 milyar lira olan İhracat Destekleri ödeneği, 2026 yılı bütçesinde yüzde 36 artışla 45 milyar liraya yükseltildi.

2026 yılı bütçesinde Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası Programı için 428.2 milyar lira, Tabii Kaynaklar Programı için 11.2 milyar lira olmak üzere enerji ve madencilik alanına toplam 439.4 milyar lira kaynak ayrıldı.

Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı için 232 milyar lira, Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi Programı için 49 milyar lira, Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Programı için 18.9 milyar lira kaynak aktarılacak.