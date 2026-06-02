2026 yılı hububat alım fiyatları belirlendi

Hububat hasadı, yağışlar nedeniyle geçen yıla göre gecikmiş olup, hali hazırda belli bölgelerde başladı.

Hasadını yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 21 Mayıs 2026'dan itibaren üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandı.

2026 yılı TMO Hububat Alım Fiyatları (ikinci grup ürünler için) ton başına; Makarnalık buğdayda 16 bin 500 lira, ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada ise 12 bin 750 lira olarak belirlendi.

Bakanlıkça, üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak dekara toplam 980 lira (ülke ortalama verimi dikkate alınarak) ton başına ise toplam 3 bin 14 TL destek ödemesi yapılacak.

Böylece desteklerle birlikte üreticilerin eline toplamda ekmeklik ve makarnalık buğday için 19 bin 514 lira/ton, arpa için ise 15 bin 764 lira/ton geçmiş olacak.

TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacak.

TMO hububat satışlarına 1 Ekim itibariyle başlayacak olup, satış fiyatları, ikinci grup makarnalık buğday için 18 bin 500 lira/ton, ikinci grup ekmeklik buğday için 18 bin 500 lira/ton, ikinci grup arpa için 14 bin lira/ton olarak belirlendi.