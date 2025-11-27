2026 yılı pasaport harç ve defter bedelleri belli oldu: İşte yeni zamlı ücretler

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 2026 yılı için uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oran, yeni yıldan itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) çeşitli harç ve cezalara kadar geniş bir alandaki artışlarda belirleyici olacak.

Belirlenen yüzde 25,49’luk artış, 1 Ocak 2026 itibarıyla pasaport harçlarına ve pasaport defter bedeline de doğrudan yansıyacak. Bu artışla birlikte pasaport alım maliyetleri önemli ölçüde artacak.

Sürelere göre pasaport harçları yeniden belirlendi

Yeni yılda pasaport sahibi olmak isteyenlerin ödeyeceği harç bedelleri, pasaport süresine göre şöyle şekillendi:

Pasaport Süresi Mevcut Harç (Yaklaşık) 1 Ocak 2026 Yeni Harç Bedeli

1 Yıllık 3.424 TL 4.296 TL

2 Yıllık 5.632 TL 7.065 TL

3 Yıllık 8.021 TL 10.065 TL

3 Yıldan Fazla 11.272 TL 14.146 TL

Defter bedeli ve toplam maliyet ne kadar olacak?

Pasaport alımı sırasında harç ücretinin yanı sıra ödenmesi zorunlu olan defter bedeli de zamlandı. Defter bedeli, 1135 TL’den 1424 TL’ye yükseltildi.

Buna göre, en uzun süreli olan 3 yıldan fazla (genellikle 10 yıllık) pasaport almak isteyen bir kişinin toplam ödemesi gereken tutar 15 bin 570 TL (14.146 TL harç + 1.424 TL defter bedeli) olacak.