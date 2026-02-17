“2026 yılına daha güçlü ve umutlu girdik”

Toplantının açılışında konuşan EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, “EKONOMİ, mesleğine de ekmeğine de sahip çıkanların gazetesidir” diyerek, “Bugün geldiğimiz nokta, dirençli bir ekip olduğumuzun kanıtıdır” şeklinde konuştu.

2026 yılına Nasıl Bir Ekonomi Medya Grubu olarak daha umutlu, daha güçlü girdiklerini kaydeden Güldağ, şunları söyledi: “Bunun dört önemli nedeni var. En önemli nedenlerinden biri ekibimizin dirençli olması. İkinci olarak yatırımlarımızdan vazgeçmedik, bu yatırımlardan dönüşler almaya başladık. Üçüncü olarak, bu süreçte gazetecilik kabiliyetlerimizi haber sitemiz, NasılBirEkonomiTV YouTube kanalımız ile daha ileriye taşıdık. Dördüncü olarak da finansal açıdan güçlü olarak yeni bir seneye başladık. Sürdürülebilir şekilde süreci devam ettirirken, tahkim etmeyi de sürdüreceğiz. Bizim bir sloganımız var, ‘EKONOMİ yazdıysa doğrudur’. En büyük yol göstericimiz bu sözümüz. Bu sadece kendimizin benimsediği bir görüş değil. Tüm okurlarımız, kamu, akademi ve özel sektör de biliyor ki ‘EKONOMİ yazdıysa doğrudur’. Türkiye’nin önemli bir medya kuruluşu olarak referans olma özelliğimizi koruyacağız.”

Toplantıya Genel Koordinatör Vahap Munyar, Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Yazarlar Temsilcisi ve Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Genel Yayın Koordinatörü Talip Aktaş, Reklam Grup Başkanı Dilek Erkol, Koordinatör Didem Eryar Ünlü, Yazıişleri Müdürü Handan Sema Ceylan, Haber Koordinatörü Mustafa Kemal Çolak, Bölgeler Koordinatörü Ömer Faruk Çiftçi ile çok sayıda yönetici ve bölge temsilcileri katıldı. Toplantıda 1 Mart itibariyle Mete Belovacıklı’nın da İcra Kurulu Başkanı olacağı duyuruldu. Toplantıda teknolojiyle birlikte değişen yeni nesil medyaya uyum gündeme alınırken, 2026 yılının projelerinin de yol haritası çizildi.